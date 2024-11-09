Топ-6 способов узнать, есть ли на Android-смартфоне программы, способные выкачать все данные

Вредоносные программы могут потреблять энергию в фоновом режиме, красть личные данные, засорять домашний экран рекламой и даже захватывать контроль над устройством. Вот явные признаки того, что телефон Android может быть заражен.

Смартфоны хранят фотографии, видео, сообщения, банковские реквизиты — по сути, всю жизнь. Но это удобство также сопряжено с риском: заражением вредоносным ПО. О том, как проверить Android-телефоны, рассказало издание androidpolice.com.

Вредоносные программы могут потреблять энергию в фоновом режиме, красть личные данные, засорять домашний экран рекламой и даже захватывать контроль над устройством. Вот явные признаки того, что телефон Android может быть заражен, что позволит предпринять необходимые действия и защитить информацию.

Реклама и приложения, появляющиеся из ниоткуда

Рекламное ПО — самый распространенный тип вредоносного ПО. Она может появляться во время просмотра лент в соцсетях, или видео на YouTube, прерывая при этом просмотр. Эта реклама может раздражать и сигнализировать о том, что устройство заражено.

Нажатие на подозрительные ссылки или посещение незнакомых веб-сайтов также может спровоцировать появление надоедливых рекламных баннеров. Посредством рекламных объявлений хакеры могут внедрить разного вида вредоносы.

Бывает и так, что на телефоне вдруг появляются ярлыки программ, которые пользователь не устанавливал. Это верное подтверждение того, что Android-фон заражен вредоносным ПО. "Когда вы посещаете подозрительные веб-сайты или нажимаете на подозрительные ссылки, вы можете случайно загрузить дополнительные приложения", — говорится в материале.

Некоторые приложения поставляются в комплекте с другим программным обеспечением, включая потенциально нежелательное или даже вредоносное ПО. Продвинутые вредоносные программы могут получить доступ администратора к устройству, что позволит ему устанавливать другие вредоносы без согласия владельца смартфона.

Смартфон на зарядке Фото: unsplash.com

Перегрев смартфона и разрядка аккумулятора

Нормально, что телефон Android нагревается во время длительной записи видео или игр. Проблема возникает, когда он становится слишком горячим, когда бездействует, лежа в кармане или на столе. Это также может быть признаком наличия вредоносного ПО.

Фиктивные программы и файлы часто работают в фоновом режиме, потребляя аномальное количество мощности процессора и аккумулятора. Эта постоянная активность может генерировать чрезмерное тепло, что приводит к перегреву. Некоторые типы вредоносных программ выполняют ресурсоемкие задачи, такие как майнинг криптовалют и рассылка спама, по сути, нагружая телефон до предела и вызывая перегрев.

Хотя интенсивное использование, такое как запись видео, навигация по GPS, долгие часы игр и фоновые загрузки, безусловно, может разрядить аккумулятор, внезапное и необъяснимое сокращение срока службы аккумулятора может быть явным признаком наличия вредоносного ПО. В таком случае можно проверить статистику использования батареи, чтобы узнать, какие приложения потребляют больше всего энергии, и удалить незнакомые из списка.

Сбои в работе смартфона

Пользователи ожидают от телефонов Android плавного и быстрого взаимодействия, но когда устройство вдруг начинает "капризничать", то такие сбои в работе могут быть признаком присутствия вредоносных программ.

Вредоносное ПО часто потребляет значительный объем вычислительной мощности и памяти, что приводит к замедлению, задержкам и "вялому" отклику. Некоторые типы хакерского ПО способны нарушать основные функции системы, что приводит к следующему пункту.

Связь по мессенджеру на смартфоне Фото: Getty Images

Прерывающиеся звонки и нестабильное соединение

Современные смартфоны способны обеспечивать бесперебойную связь, поэтому может быть довольно раздражающим, когда звонки или интернет-соединение постоянно прерываются без видимой причины. Иногда это может быть связано со сбоями на стороне сервера у оператора, но если пользователи заметили закономерность в таких проблемах, это может быть связано с манипуляциями со стороны вредоносного ПО сетевыми настройками телефона.

Вредоносные операции в фоновом режиме могут использовать сетевые ресурсы, сокращая доступную полосу пропускания для звонков через интернет. Это может вызвать такие проблемы, как задержки звука и видео, отключения.

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Резкий рост потребления данных

Хотя потоковая передача видео 4K, загрузка игр и больших файлов, безусловно, может использовать данные, необъяснимый всплеск использования данных может указывать на вредоносную активность.

Определенные типы вредоносных программ могут превратить любой смартфон в спам-бота, массово отправляющего электронные письма или сообщения без ведома пользователя. Эти спам-действия потребляют большой объем данных. И как уже говорилось ранее, некоторые вредоносные программы могут использовать ресурсы телефона для майнинга криптовалюты, потребляя значительный объем данных.

Необъяснимые расходы на телефонном счете

Хотя могут возникать ошибки в счетах, необъяснимые расходы также могут быть признаком наличия вредоносного ПО на устройстве. Некоторые вредоносные программы могут подписывать пользователей на премиум-услуги SMS без их ведома. Они отправляют повторяющиеся сообщения, которые могут мгновенно увеличить ежемесячный счет. В таком случае следует быть бдительными, поскольку могут взиматься повторяющиеся платежи за услуги, на которые пользователи сознательно не подписывались.

Советы по предотвращению появления вредоносного ПО

Всегда загружайте приложения и игры из официального магазина Google Play. Избегайте сторонних магазинов или веб-сайтов, так как они могут содержать зараженные вредоносным ПО приложения.

Будьте осторожны, нажимая на ссылки от неизвестных отправителей.

Не нажимайте на всплывающие объявления или сообщения, даже если они кажутся законными.

Обновляйте установленные приложения и операционную систему системы.

Избегайте общедоступных сетей Wi-Fi, так как они могут быть небезопасными, что делает устройство уязвимым для хакерских атак.

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