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Диджитал

Топ-6 способов узнать, есть ли на Android-смартфоне программы, способные выкачать все данные

смартфон, вредоносное ПО
Фото: Getty Images | Хакерская атака на смартфон: иллюстративное фото

Вредоносные программы могут потреблять энергию в фоновом режиме, красть личные данные, засорять домашний экран рекламой и даже захватывать контроль над устройством. Вот явные признаки того, что телефон Android может быть заражен.

Смартфоны хранят фотографии, видео, сообщения, банковские реквизиты — по сути, всю жизнь. Но это удобство также сопряжено с риском: заражением вредоносным ПО. О том, как проверить Android-телефоны, рассказало издание androidpolice.com.

Вредоносные программы могут потреблять энергию в фоновом режиме, красть личные данные, засорять домашний экран рекламой и даже захватывать контроль над устройством. Вот явные признаки того, что телефон Android может быть заражен, что позволит предпринять необходимые действия и защитить информацию.

Реклама и приложения, появляющиеся из ниоткуда

Рекламное ПО — самый распространенный тип вредоносного ПО. Она может появляться во время просмотра лент в соцсетях, или видео на YouTube, прерывая при этом просмотр. Эта реклама может раздражать и сигнализировать о том, что устройство заражено.

Нажатие на подозрительные ссылки или посещение незнакомых веб-сайтов также может спровоцировать появление надоедливых рекламных баннеров. Посредством рекламных объявлений хакеры могут внедрить разного вида вредоносы.

Бывает и так, что на телефоне вдруг появляются ярлыки программ, которые пользователь не устанавливал. Это верное подтверждение того, что Android-фон заражен вредоносным ПО. "Когда вы посещаете подозрительные веб-сайты или нажимаете на подозрительные ссылки, вы можете случайно загрузить дополнительные приложения", — говорится в материале.

Некоторые приложения поставляются в комплекте с другим программным обеспечением, включая потенциально нежелательное или даже вредоносное ПО. Продвинутые вредоносные программы могут получить доступ администратора к устройству, что позволит ему устанавливать другие вредоносы без согласия владельца смартфона.

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Смартфон на зарядке
Фото: unsplash.com

Перегрев смартфона и разрядка аккумулятора

Нормально, что телефон Android нагревается во время длительной записи видео или игр. Проблема возникает, когда он становится слишком горячим, когда бездействует, лежа в кармане или на столе. Это также может быть признаком наличия вредоносного ПО.

Фиктивные программы и файлы часто работают в фоновом режиме, потребляя аномальное количество мощности процессора и аккумулятора. Эта постоянная активность может генерировать чрезмерное тепло, что приводит к перегреву. Некоторые типы вредоносных программ выполняют ресурсоемкие задачи, такие как майнинг криптовалют и рассылка спама, по сути, нагружая телефон до предела и вызывая перегрев.

Хотя интенсивное использование, такое как запись видео, навигация по GPS, долгие часы игр и фоновые загрузки, безусловно, может разрядить аккумулятор, внезапное и необъяснимое сокращение срока службы аккумулятора может быть явным признаком наличия вредоносного ПО. В таком случае можно проверить статистику использования батареи, чтобы узнать, какие приложения потребляют больше всего энергии, и удалить незнакомые из списка.

Сбои в работе смартфона

Пользователи ожидают от телефонов Android плавного и быстрого взаимодействия, но когда устройство вдруг начинает "капризничать", то такие сбои в работе могут быть признаком присутствия вредоносных программ.

Вредоносное ПО часто потребляет значительный объем вычислительной мощности и памяти, что приводит к замедлению, задержкам и "вялому" отклику. Некоторые типы хакерского ПО способны нарушать основные функции системы, что приводит к следующему пункту.

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Связь по мессенджеру на смартфоне
Фото: Getty Images

Прерывающиеся звонки и нестабильное соединение

Современные смартфоны способны обеспечивать бесперебойную связь, поэтому может быть довольно раздражающим, когда звонки или интернет-соединение постоянно прерываются без видимой причины. Иногда это может быть связано со сбоями на стороне сервера у оператора, но если пользователи заметили закономерность в таких проблемах, это может быть связано с манипуляциями со стороны вредоносного ПО сетевыми настройками телефона.

Вредоносные операции в фоновом режиме могут использовать сетевые ресурсы, сокращая доступную полосу пропускания для звонков через интернет. Это может вызвать такие проблемы, как задержки звука и видео, отключения.

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Резкий рост потребления данных

Хотя потоковая передача видео 4K, загрузка игр и больших файлов, безусловно, может использовать данные, необъяснимый всплеск использования данных может указывать на вредоносную активность.

Определенные типы вредоносных программ могут превратить любой смартфон в спам-бота, массово отправляющего электронные письма или сообщения без ведома пользователя. Эти спам-действия потребляют большой объем данных. И как уже говорилось ранее, некоторые вредоносные программы могут использовать ресурсы телефона для майнинга криптовалюты, потребляя значительный объем данных.

Необъяснимые расходы на телефонном счете

Хотя могут возникать ошибки в счетах, необъяснимые расходы также могут быть признаком наличия вредоносного ПО на устройстве. Некоторые вредоносные программы могут подписывать пользователей на премиум-услуги SMS без их ведома. Они отправляют повторяющиеся сообщения, которые могут мгновенно увеличить ежемесячный счет. В таком случае следует быть бдительными, поскольку могут взиматься повторяющиеся платежи за услуги, на которые пользователи сознательно не подписывались.

Советы по предотвращению появления вредоносного ПО

  • Всегда загружайте приложения и игры из официального магазина Google Play. Избегайте сторонних магазинов или веб-сайтов, так как они могут содержать зараженные вредоносным ПО приложения.
  • Будьте осторожны, нажимая на ссылки от неизвестных отправителей.
  • Не нажимайте на всплывающие объявления или сообщения, даже если они кажутся законными.
  • Обновляйте установленные приложения и операционную систему системы.
  • Избегайте общедоступных сетей Wi-Fi, так как они могут быть небезопасными, что делает устройство уязвимым для хакерских атак.

Ранее мы писали о том, что почему европейцы отказываются от смартфонов в пользу "тупых" телефонов. В эпоху TikTok непрерывные уведомления, похоже, молодежи уже надоели. Они отказываются от "постоянных свайпов".