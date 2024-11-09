Топ-6 способов узнать, есть ли на Android-смартфоне программы, способные выкачать все данные
Вредоносные программы могут потреблять энергию в фоновом режиме, красть личные данные, засорять домашний экран рекламой и даже захватывать контроль над устройством. Вот явные признаки того, что телефон Android может быть заражен.
Смартфоны хранят фотографии, видео, сообщения, банковские реквизиты — по сути, всю жизнь. Но это удобство также сопряжено с риском: заражением вредоносным ПО. О том, как проверить Android-телефоны, рассказало издание androidpolice.com.
Вредоносные программы могут потреблять энергию в фоновом режиме, красть личные данные, засорять домашний экран рекламой и даже захватывать контроль над устройством. Вот явные признаки того, что телефон Android может быть заражен, что позволит предпринять необходимые действия и защитить информацию.
Реклама и приложения, появляющиеся из ниоткуда
Рекламное ПО — самый распространенный тип вредоносного ПО. Она может появляться во время просмотра лент в соцсетях, или видео на YouTube, прерывая при этом просмотр. Эта реклама может раздражать и сигнализировать о том, что устройство заражено.
Нажатие на подозрительные ссылки или посещение незнакомых веб-сайтов также может спровоцировать появление надоедливых рекламных баннеров. Посредством рекламных объявлений хакеры могут внедрить разного вида вредоносы.
Бывает и так, что на телефоне вдруг появляются ярлыки программ, которые пользователь не устанавливал. Это верное подтверждение того, что Android-фон заражен вредоносным ПО. "Когда вы посещаете подозрительные веб-сайты или нажимаете на подозрительные ссылки, вы можете случайно загрузить дополнительные приложения", — говорится в материале.
Некоторые приложения поставляются в комплекте с другим программным обеспечением, включая потенциально нежелательное или даже вредоносное ПО. Продвинутые вредоносные программы могут получить доступ администратора к устройству, что позволит ему устанавливать другие вредоносы без согласия владельца смартфона.
Перегрев смартфона и разрядка аккумулятора
Нормально, что телефон Android нагревается во время длительной записи видео или игр. Проблема возникает, когда он становится слишком горячим, когда бездействует, лежа в кармане или на столе. Это также может быть признаком наличия вредоносного ПО.
Фиктивные программы и файлы часто работают в фоновом режиме, потребляя аномальное количество мощности процессора и аккумулятора. Эта постоянная активность может генерировать чрезмерное тепло, что приводит к перегреву. Некоторые типы вредоносных программ выполняют ресурсоемкие задачи, такие как майнинг криптовалют и рассылка спама, по сути, нагружая телефон до предела и вызывая перегрев.
Хотя интенсивное использование, такое как запись видео, навигация по GPS, долгие часы игр и фоновые загрузки, безусловно, может разрядить аккумулятор, внезапное и необъяснимое сокращение срока службы аккумулятора может быть явным признаком наличия вредоносного ПО. В таком случае можно проверить статистику использования батареи, чтобы узнать, какие приложения потребляют больше всего энергии, и удалить незнакомые из списка.
Сбои в работе смартфона
Пользователи ожидают от телефонов Android плавного и быстрого взаимодействия, но когда устройство вдруг начинает "капризничать", то такие сбои в работе могут быть признаком присутствия вредоносных программ.
Вредоносное ПО часто потребляет значительный объем вычислительной мощности и памяти, что приводит к замедлению, задержкам и "вялому" отклику. Некоторые типы хакерского ПО способны нарушать основные функции системы, что приводит к следующему пункту.
Прерывающиеся звонки и нестабильное соединение
Современные смартфоны способны обеспечивать бесперебойную связь, поэтому может быть довольно раздражающим, когда звонки или интернет-соединение постоянно прерываются без видимой причины. Иногда это может быть связано со сбоями на стороне сервера у оператора, но если пользователи заметили закономерность в таких проблемах, это может быть связано с манипуляциями со стороны вредоносного ПО сетевыми настройками телефона.
Вредоносные операции в фоновом режиме могут использовать сетевые ресурсы, сокращая доступную полосу пропускания для звонков через интернет. Это может вызвать такие проблемы, как задержки звука и видео, отключения.Важно
Резкий рост потребления данных
Хотя потоковая передача видео 4K, загрузка игр и больших файлов, безусловно, может использовать данные, необъяснимый всплеск использования данных может указывать на вредоносную активность.
Определенные типы вредоносных программ могут превратить любой смартфон в спам-бота, массово отправляющего электронные письма или сообщения без ведома пользователя. Эти спам-действия потребляют большой объем данных. И как уже говорилось ранее, некоторые вредоносные программы могут использовать ресурсы телефона для майнинга криптовалюты, потребляя значительный объем данных.
Необъяснимые расходы на телефонном счете
Хотя могут возникать ошибки в счетах, необъяснимые расходы также могут быть признаком наличия вредоносного ПО на устройстве. Некоторые вредоносные программы могут подписывать пользователей на премиум-услуги SMS без их ведома. Они отправляют повторяющиеся сообщения, которые могут мгновенно увеличить ежемесячный счет. В таком случае следует быть бдительными, поскольку могут взиматься повторяющиеся платежи за услуги, на которые пользователи сознательно не подписывались.
Советы по предотвращению появления вредоносного ПО
- Всегда загружайте приложения и игры из официального магазина Google Play. Избегайте сторонних магазинов или веб-сайтов, так как они могут содержать зараженные вредоносным ПО приложения.
- Будьте осторожны, нажимая на ссылки от неизвестных отправителей.
- Не нажимайте на всплывающие объявления или сообщения, даже если они кажутся законными.
- Обновляйте установленные приложения и операционную систему системы.
- Избегайте общедоступных сетей Wi-Fi, так как они могут быть небезопасными, что делает устройство уязвимым для хакерских атак.
Ранее мы писали о том, что почему европейцы отказываются от смартфонов в пользу "тупых" телефонов. В эпоху TikTok непрерывные уведомления, похоже, молодежи уже надоели. Они отказываются от "постоянных свайпов".