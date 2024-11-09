Galaxy S25 Ultra может превзойти iPhone 16 Pro Max благодаря одной недооцененной функции

Смартфон Galaxy S25 Ultra, скорее всего, будет иметь поддержку Samsung DeX, что позволит ему заменить для пользователей ноутбуки. У iPhone 16 Pro Max ничего подобного нет.

С учетом того, что Samsung Galaxy S25 Ultra будет выпущен в начале следующего года, компания не может позволить себе снова умалчивать о наборе функций Samsung DeX, пишет tomsguide.com.

Смартфон Galaxy S25 Ultra, скорее всего, будет иметь поддержку Samsung DeX, что позволит ему заменить для пользователей ноутбуки. Эксперты tomsguide.com считают, что данный функционал позволит новому южнокорейскому флагману превзойти главного конкурента — iPhone 16 Pro Max.

Издание отмечает, что Samsung, вероятно, делает ставку на новые функции Galaxy AI, чтобы побудить людей купить Galaxy S25 Ultra, но Samsung DeX также может стать той самой "фишкой", которая привлечет наибольшее количество покупателей.

Впервые функционал Samsung DeX появился в 2017 году с запуском Galaxy S8. С тех пор в интерфейс настольного ПК время от времени добавлялись новые функции, но последние три года он практически не менялся и теперь кажется несколько устаревшим, подчеркивается в материале.

"Galaxy S25 Ultra может стать идеальной возможностью для Samsung обновить пользовательский опыт, поскольку DeX — один из немногих сервисов, который заполняет "пробел" между ноутбуками и телефонами", — пишут эксперты, которые подключили Galaxy S24 Ultra и Galaxy Z Fold 6 к старому портативному монитору, и интерфейс предложил им сенсорное взаимодействие. В итоге, смартфоном можно было пользоваться так же, как и планшетом. С точки зрения производительности, возможность опираться на сенсорное управление сделала DeX еще более ценным для повседневных обязанностей, отметили тестировщики.

Рендер смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Ice Universe via Weibo

По мнению авторов, люди жаждут многофункциональных устройств, где объединены функции фотоаппаратов, MP3-плееров и специализированных телефонов. Samsung DeX на Galaxy S25 Ultra мог бы заменить ноутбук, уверены они.

"В любом случае, Samsung не может позволить себе просто снова "загнать под стол" DeX без существенных улучшений. У iPhone 16 Pro Max нет ничего даже отдаленно похожего на этот набор функций, поэтому крайне важно, чтобы DeX получил надлежащее обновление", — акцентировали они.

Еще один компонент Samsung DeX, который необходимо улучшить, — это возможности "умного" стилуса S Pen. Пока ни один из просочившихся рендеров Galaxy S24 Ultra не демонстрирует S Pen, но возможно, что разработчики его предложат. S Pen мог бы стать ключевым компонентом взаимодействия пользователей с DeX.

"Нам бы хотелось, чтобы S Pen действовал как курсор мыши в DeX, а также предлагал функции, которые позволяют выполнять жесты сжатия и прокрутки, просто проводя S Pen в воздухе", — заключили авторы.