Galaxy S25 Ultra може перевершити iPhone 16 Pro Max завдяки одній недооціненій функції

Смартфон Galaxy S25 Ultra, найімовірніше, матиме підтримку Samsung DeX, що дасть йому змогу замінити для користувачів ноутбуки. У iPhone 16 Pro Max нічого подібного немає.

З урахуванням того, що Samsung Galaxy S25 Ultra буде випущений на початку наступного року, компанія не може дозволити собі знову замовчувати про набір функцій Samsung DeX, пише tomsguide.com.

Смартфон Galaxy S25 Ultra, найімовірніше, матиме підтримку Samsung DeX, що дасть йому змогу замінити для користувачів ноутбуки. Експерти tomsguide.com вважають, що цей функціонал дасть змогу новому південнокорейському флагману перевершити головного конкурента — iPhone 16 Pro Max.

Видання зазначає, що Samsung, ймовірно, робить ставку на нові функції Galaxy AI, щоб спонукати людей купити Galaxy S25 Ultra, але Samsung DeX також може стати тією самою "фішкою", яка приверне найбільшу кількість покупців.

Уперше функціонал Samsung DeX з'явився у 2017 році із запуском Galaxy S8. Відтоді в інтерфейс настільного ПК час від часу додавали нові функції, але останні три роки він практично не змінювався і тепер видається дещо застарілим, наголошується в матеріалі.

"Galaxy S25 Ultra може стати ідеальною можливістю для Samsung оновити призначений для користувача досвід, оскільки DeX — один з небагатьох сервісів, який заповнює "прогалину" між ноутбуками і телефонами", — пишуть експерти, які підключили Galaxy S24 Ultra і Galaxy Z Fold 6 до старого портативного монітора, і інтерфейс запропонував їм сенсорну взаємодію. У підсумку, смартфоном можна було користуватися так само, як і планшетом. З погляду продуктивності, можливість спиратися на сенсорне управління зробила DeX ще ціннішим для повсякденних обов'язків, зазначили тестувальники.

Рендер смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Ice Universe via Weibo

На думку авторів, люди жадають багатофункціональних пристроїв, де об'єднані функції фотоапаратів, MP3-плеєрів і спеціалізованих телефонів. Samsung DeX на Galaxy S25 Ultra міг би замінити ноутбук, впевнені вони.

"У будь-якому разі, Samsung не може дозволити собі просто знову "загнати під стіл" DeX без істотних поліпшень. У iPhone 16 Pro Max немає нічого навіть віддалено схожого на цей набір функцій, тому вкрай важливо, щоб DeX отримав належне оновлення", — акцентували вони.

Ще один компонент Samsung DeX, який необхідно поліпшити, — це можливості "розумного" стилуса S Pen. Поки жоден з рендерів Galaxy S24 Ultra, що просочилися, не демонструє S Pen, але можливо, що розробники його запропонують. S Pen міг би стати ключовим компонентом взаємодії користувачів з DeX.

"Нам би хотілося, щоб S Pen діяв як курсор миші в DeX, а також пропонував функції, що дають змогу виконувати жести стиснення і прокручування, просто проводячи S Pen у повітрі", — підсумували автори.