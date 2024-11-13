На вас звернуть увагу хакери: фахівці назвали перелік слів, які не варто гуглили

Фахівці радять уважно писати слова в пошуковику, інакше є ризик заразити свій ПК вірусом, що дозволить хакерам викрасти ваші особисті дані.

Фахівці у боротьбі з кіберзлочинцями вказують, що пошук певних слів і фраз у Google можуть заразити ваш гаджет вірусом, з якого зловмисники можуть викрасти персональні дані. Про це пише британське видання Daily Star.

Журналісти вказують, що хакери використовують вебсайти, спеціально розроблені для того, щоб заманити мимовільних користувачів Інтернету на хитромудрі сторінки під їх контролем. Після того вони використають всі введені чи підв'язані дані користувача, аби його пограбувати.

Зокрема, минулого тижня компанія Sophos виявила, що австралійці, які шукають фразу "чи легальні бенгальські коти в Австралії", можуть отримувати небезпечне ПЗ через результати пошуку за через так зване SEO-отруєнням — точно за цією фразою, людина переходить на сайт, який контролюють хакери та вкрадуть персональні дані.

Також хакери активно почали купувати рекламу в пошуковиках серед запитів, які займають перші місця в системі відповідей на запит. Зокрема, це стосується продажу тварин, новин і вживаних товарів, послуг прокату чи пропозицій роботи.

За словами засновника TorGuard Бена Ван Пелта, слід також бути обережним з запитами "номер служби підтримки клієнтів" і "легкі позики", бо хакери зазвичай маскуються під технічну підтримку. Ще фахівець виділяє такі фрази, які варто дуже уважно переглядати — "доступний кредит", "схеми швидкого заробітку" та "високооплачувана віддалена робота".

ЗМІ пише, що серед фраз, які мають насторожити людину в гугл-пошуку, є "безоплатні звіти", "дистанційна бесіда", "гугл автентифікатор", "психологічна стійкість", "ментальне здоров'я". Фахівці з кібербезпеки пишуть, що саме в графі замовлення товарів і послуг, де потрібно вводити свої дані та рахунок картки, хакери не погребують викрасти ці дані для персонального збагачення. Ще одна стоп-фраза стосується чоловіків, які можуть вказати слово "віагра" чи "купити віагру онлайн".

Радник з кібербезпеки в ESET Джейк Мур радить уважніше дивитися на портали та які дані там вказані. Він радить ретельніше перевіряти офіційні портали та не вписувати свої дані, аби не вскочити у халепу. Фахівець також рекомендує не завантажувати файли з підозрілих порталів, де є різні документи — від текстових до файлів типу exe. Він рекомендує перевірити ці файли на предмет небезпечного ПЗ завдяки перевірці на віруси, або ще краще видалити такі файли.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про 10 онлайн-звичок, через які хакери зламують гаджети. Легкі паролі, відсутність двофакторної автентифікації, користування громадськими мережами Wi-Fi — від цього слід відучуватися кожному користувачеві інтернету, якщо він хоче зберегти свої гроші та дані.

Також ми писали про 6 способів виявити на Android-смартфоні програми, які здатні викачати всі дані. Шкідливі програми можуть споживати енергію у фоновому режимі, красти особисті дані, засмічувати домашній екран рекламою і навіть захоплювати контроль над пристроєм.