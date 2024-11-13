На вас обратят внимание хакеры: специалисты назвали перечень слов, которые не стоит гуглить

Специалисты советуют внимательно писать слова в поисковике, иначе есть риск заразить свой ПК вирусом, что позволит хакерам похитить ваши личные данные.

Специалисты по борьбе с киберпреступниками указывают, что поиск определенных слов и фраз в Google могут заразить ваш гаджет вирусом, с которого злоумышленники могут похитить персональные данные. Об этом пишет британское издание Daily Star.

Журналисты указывают, что хакеры используют вебсайты, специально разработанные для того, чтобы заманить невольных пользователей Интернета на хитроумные страницы под их контролем. После того они используют все введенные или подвязанные данные пользователя, чтобы его ограбить.

В частности, на прошлой неделе компания Sophos обнаружила, что австралийцы, которые ищут фразу "легальны ли бенгальские коты в Австралии", могут получать опасное ПО через результаты поиска из-за так называемого SEO-отравления — точно по этой фразе, человек переходит на сайт, который контролируют хакеры и украдут персональные данные.

Также хакеры активно начали покупать рекламу в поисковиках среди запросов, которые занимают первые места в системе ответов на запрос. В частности, это касается продажи животных, новостей и подержанных товаров, услуг проката или предложений работы.

По словам основателя TorGuard Бена Ван Пелта, следует также быть осторожным с запросами "номер службы поддержки клиентов" и "легкие займы", так как хакеры обычно маскируются под техническую поддержку. Еще специалист выделяет такие фразы, которые стоит очень внимательно просматривать — "доступный кредит", "схемы быстрого заработка" и "высокооплачиваемая удаленная работа".

СМИ пишет, что среди фраз, которые должны насторожить человека в гугл-поиске, есть "бесплатные отчеты", "дистанционная беседа", "гугл аутентификатор", "психологическая устойчивость", "ментальное здоровье". Специалисты по кибербезопасности пишут, что именно в графе заказа товаров и услуг, где нужно вводить свои данные и счет карты, хакеры не побрезгуют похитить эти данные для персонального обогащения. Еще одна стоп-фраза касается мужчин, которые могут указать слово "виагра" или "купить виагру онлайн".

Советник по кибербезопасности в ESET Джейк Мур советует внимательнее смотреть на порталы и какие данные там указаны. Он советует тщательно проверять официальные порталы и не вписывать свои данные, чтобы не попасть впросак. Специалист также рекомендует не загружать файлы с подозрительных порталов, где есть различные документы — от текстовых до файлов типа exe. Он рекомендует проверить эти файлы на предмет опасного ПО благодаря проверке на вирусы, или еще лучше удалить такие файлы.

Напомним, Фокус сообщал о 10 онлайн-привычках, из-за которых хакеры взламывают гаджеты. Легкие пароли, отсутствие двухфакторной аутентификации, пользование общественными сетями Wi-Fi — от этого следует отучаться каждому пользователю интернета, если он хочет сохранить свои деньги и данные.

Также мы писали о 6 способах обнаружить на Android-смартфоне программы, которые способны выкачать все данные. Вредоносные программы могут потреблять энергию в фоновом режиме, воровать личные данные, засорять домашний экран рекламой и даже захватывать контроль над устройством.