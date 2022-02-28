Хакери зламали мережу заправок у Росії (відео)

У мережі показали відео, як на одній із заправок у Росії на табло замість цін було написано "Слава Україні — Героям Слава!".

Хакери добралися не тільки до російських державних сайтів і ЗМІ, але й звичайних російських заправок. На табло однієї з них, розташованої між Москвою та Санкт-Петербургом, висвічуються слова "Слава Україні — Героям слава" і "Путін ху*ло — смерть ворогам".

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На відео російська заправка безлюдна, на ній відсутні відвідувачі. Заправка належить мережі "Росмережі електротранспорт". Ця зарядна станція призначена для електромобілів.

Раніше Фокус повідомляв, що на багатьох російських сайтах з'явилися заклики до російських громадян не вирушати на війну з Україною. У повідомленні стверджується, що його поширено від імені російських журналістів.

Раніше група хакерів "поклала" близько 20 російських сайтів.