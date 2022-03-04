Великі VPN-сервіси припинили співпрацю з Росією та допомагають Україні, — Нацполіція

Розробники надсилають гроші на потреби збройних сил України, захищають українські сайти від DDoS-атак і надають послуги безкоштовно.

Три великі VPN-сервіси припинили співпрацю з Росією після прохання української кіберполіції. Про це 4 березня повідомила пресслужба Національної поліції України у Facebook.

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За словами правоохоронців, компанії KeepSolid, ProtonVPN і Windscribe відтепер фільтрують трафік і блокують пропагандистські сайти Росії в Україні. Крім того, близько десятка VPN-сервісів допомагають кіберполіції відбивати DDoS-атаки на українські сайти.

До того ж, розробники VPN-сервісів допомагають Україні фінансово. Зокрема, Proton і KeepSolid відправляють до 30% своїх доходів на допомогу українським збройним силам, а Vpnunlimited вирішив безкоштовно надавати послуги українцям терміном на один рік.

Windscribe у Twitter пише, що розширив "чорний список" сайтів із фейковими та клікбейтними новинами, додавши до нього російські ресурси, які поширюють пропаганду та дезінформацію. Функцію фільтрації можна увімкнути в налаштуваннях програми на Android або на спеціальній вебсторінці.

Представники Proton VPN на своїй сторінці у Facebook написали, що сервіс на місяць безкоштовно продовжить підписку для користувачів із України, які не можуть сплатити за послуги, — для цього необхідно лише зв'язатися зі службою підтримки. Така сама акція поширюється на жителів Росії та Білорусі, які опинилися під санкціями.

"Ми знаємо, що багато хто з вас використовують Proton, щоб уникнути цензури та стеження, і ми хочемо підтримати вас у цей скрутний час", — наголошується в повідомленні.

Раніше писали, як українські айтішники влаштовують DDoS-атаки на російські сайти. Команда програмістів disBalancer розробила програму, завдяки якій кожен користувач може приєднатися до штурму вебресурсів супротивника. Поки що доступна лише версія програмного забезпечення для операційної системи Windows.

Писали також, що Apple відключила систему Apple Pay у РФ. Клієнти банків, на які діють міжнародні санкції, не зможуть використати технологію для оплати товарів та послуг як у Росії, так і за кордоном. Такі ж обмеження запровадила Google. За останніми даними, 29% росіян користуються Google Pay, а Apple Pay – 20%.

З'явилася інформація, що хакери зламали мережу заправок у Росії. Вони вивели на табло зарядних станцій написи: "Слава Україні — Героям слава" та "Путін ху*ло — смерть ворогам".