Хакерам будет проще: Netscout отказалась защищать Россию от DDoS-атак

Теперь хакерам будет проще атаковать российские веб-ресурсы, которые ранее пользовались услугами Netscout. По словам Михаила Федорова, это приблизит Украину к победе.

Американская IT-компания Netscout, специализирующаяся на защите от кибератак, отказалась обслуживать клиентов из России. Она опубликовала заявление на официальном сайте.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Netscout пишет, что прекратила продажи, техническую поддержку и оказание любых услуг российским компаниям в соответствии с санкциями США и Великобритании. В то же время, компания продолжает помогать другим клиентам, в том числе украинцам, фиксировать, предотвращать или отражать хакерские атаки.

"Мы понимаем, что тысячи украинцев потеряли все – от пропавших без вести близких до разорения любимой страны. У многих нет другого выбора, кроме как бежать и пытаться избегать конфликтных зон", — отмечается в сообщении.

Netscout также заявила, что передала средства организации Save the Children, оказывающей экстренную помощь детям в Украине, кроме того топ-менеджмент поощряет сотрудников делать пожертвования украинцам.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале прокомментировал решение киберспециалистов: "Netscout отреагировал на наше обращение и уходит из России! Компания прекращает продажу и поддержку своих продуктов, а главное, сервиса Arbor – решения для защиты от DDoS-атак. Еще один шаг к победе! Спасибо за поддержку!".

На сайте Netscout указано, что Arbor является комплексным решением для отражения DDoS-атак. Сервис включает в себя набор интегрированных облачных и локальных продуктов и услуг, среди которых — непрерывный анализ глобальных угроз. Система собирает данные о существующих методах атак, автоматически выявляет кибератаки и помогает предотвратить их.

Без услуг Netscout российским компаниям будет сложнее противостоять серии DDoS-атак, которые устраивают украинские айтишники и волонтеры после вторжения РФ в Украину. К примеру, группа программистов disBalancer организовала киберштурм сайтов СМИ, государственных структур и банков, а также обнародовала ПО, с помощью которого атаковать российские ресурсы может любой желающий.

По состоянию на 27 февраля, более 1500 волонтеров приняли участие в DDoS-атаке на 20 российских сайтов. Благодаря их усилиям перестали работать сайты Кремля, Роснефти и РЖД и другие.