Компанія Netscout відмовилася захищати Росію від DDoS-атак через напад на Україну

Тепер хакерам простіше атакувати російські вебресурси, які раніше користувалися послугами Netscout. За словами Михайла Федорова, це наблизить Україну до перемоги.

Американська IT-компанія Netscout, що спеціалізується на захисті від кібератак, відмовилася обслуговувати клієнтів із Росії. Вона опублікувала заяву на офіційному сайті.

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Netscout пише, що припинила продаж, технічну підтримку та надання будь-яких послуг російським компаніям відповідно до санкцій США та Великобританії. Водночас компанія продовжує допомагати іншим клієнтам, зокрема українцям, фіксувати, запобігати чи відбивати хакерські атаки.

"Ми розуміємо, що тисячі українців втратили все — від зниклих безвісти близьких до розорення улюбленої країни. В багатьох немає іншого вибору, окрім як тікати та намагатися уникати конфліктних зон", — наголошують у повідомленні.

Netscout також заявила, що передала кошти організації Save the Children, яка надає екстрену допомогу дітям в Україні, крім того, топменеджмент заохочує співробітників робити пожертвування українцям.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі прокоментував рішення кіберфахівців: "Netscout відреагував на наше звернення та йде з Росії! Компанія припиняє продаж та підтримку своїх продуктів, а головне, сервісу Arbor — рішення для захисту від DDoS-атак. Ще один крок до перемоги! Дякуємо за підтримку!".

На сайті Netscout зазначено, що Arbor є комплексним рішенням для відбивання DDoS-атак. Сервіс включає набір інтегрованих хмарних і локальних продуктів і послуг, серед яких — безперервний аналіз глобальних загроз. Система збирає дані про наявні методи атак, автоматично виявляє кібератаки та допомагає запобігти їм.

Без послуг Netscout російським компаніям буде складніше протистояти серії DDoS-атак, які влаштовують українські айтішники та волонтери після вторгнення РФ в Україну. Наприклад, група програмістів disBalancer організувала кіберштурм сайтів ЗМІ, державних структур та банків, а також оприлюднила ПЗ, за допомогою якого атакувати російські ресурси може будь-хто.

Станом на 27 лютого, понад 1500 волонтерів взяли участь у DDoS-атаці на 20 російських сайтів. Завдяки їхнім зусиллям перестали працювати сайти Кремля, Роснафти та РЗ та інші.