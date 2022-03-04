Microsoft призупиняє продажі своїх товарів та послуг у Росії

Компанія наголосила, що її пріоритетним завданням є забезпечення кібербезпеки України.

Софтверний гігант Microsoft заявив про зупинення діяльності на території РФ. Компанія розповіла про це у своєму блозі.

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"Як і решта світу, ми з жахом, обурені і засмучені новинами про війну в Україні, і засуджуємо це невиправдане, неспровоковане і незаконне вторгнення Росії", — йдеться в повідомленні.

З 4 березня 2022 року компанія припиняє продажі продуктів та послуг Microsoft у Росії. Крім того, у компанії запевнили, що діятимуть у межах санкцій, накладених США, Європейським Союзом та Великою Британією. У Microsoft акцентували, що й надалі мають намір діяти відповідно до "рішень, які ухвалюють ці уряди", і що мають намір "вживати додаткових кроків, залежно від ситуації".

"Нашим пріоритетом є гарантування кібербезпеки України. Ми продовжуємо активно працювати, допомагаючи фахівцям з кібербезпеки в Україні захищатися від російських атак, включаючи нещодавню кібератаку на велику українську телекомпанію", — сказано в блозі.

У компанії нагадали, що ще до вторгнення РФ атакувала держсайти України, а також ресурси установ, організацій, банків (маються на увазі атаки 14 січня та 23 лютого). Фахівці заявили, що продовжуємо мобілізувати ресурси, аби допомогти громадянам України.

"Наші команди, які займаються питаннями благодійності та співпрацею з ООН зараз перебувають у тісному взаємозв'язку з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) та декількома агентствами ООН, допомагаючи біженцям, надаючи технології та фінансову підтримку ключовим НУО, і, за необхідності, ми захистимо українців від кібератак", — пообіцяв розробник.

"Ми разом з Україною закликаємо до відновлення миру, поваги суверенітету України та захисту її народу", — резюмували в повідомленні.

Фокус писав про те, що Netscout припинить обслуговувати російські сайти, які користувалися її послугами. Це послабить вебресурси перед загрозою ДДОС-атак.

Раніше Нацполіція повідомляла, що з Росії йдуть деякі великі VPN-сервіси.

Також ми публікували список IT-компаній, які повністю або частково відмовилися від співпраці із російськими установами, компаніями, держструктурами.