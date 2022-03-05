У Росії немає доступу до однієї з найпопулярніших ігор у світі – Minecraft

Гру більше не можна завантажити на смартфони та планшети, проте вже встановлений додаток продовжить працювати.

Популярна гра Minecraft видалена з магазинів Google Play та App Store у Росії. Про це повідомив портал Rozetked.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Мобільна версія Minecraft тепер недоступна для завантаження на території РФ. Гра більше не відображається у каталогах Google Play та App Store, її можна вручну знайти через пошуковий рядок, однак завантаження заблоковане, а на сторінці розміщено напис "Недоступно у вашій країні". Якщо ж програма вже встановлена на смартфон, то вона поки що запускається без проблем.

Сайт "Чемпіонат" зазначає, що користувачам з Росії з 5 березня також недоступна гра Minecraft Dungeons в онлайн-магазині Steam — при переході на сторінку з Росії з'являється повідомлення "цей товар недоступний у вашому регіоні". У магазині Microsoft та на сайті Xbox купити ігри все ще можна.

Згідно з даними на квітень 2021 року, Minecraft стала однією з найпопулярніших ігор світу — користувачі купили мінімум 238 млн копій. На той момент проєкт налічував 140 млн. активних гравців на місяць.

Розробники Minecraft із Mojang Studios жодних заяв щодо ситуації не зробили. Компанія належить Xbox Game Studios, яка зі свого боку входить до підрозділу Microsoft Gaming. Корпорація Microsoft вже припинила продажі в РФ інших своїх ігор, включаючи Halo Infinite, Forza Horizon та Gears 5, а також проєктів компанії Bethesda, у роздрібних онлайн-магазинах зупинили розповсюдження підписок Xbox Game Pass.

4 березня стало відомо, що Microsoft припиняє продажі своїх товарів та послуг у Росії. Компанія публічно засудила незаконне вторгнення в Україну, пообіцяла забезпечувати кібербезпеку країни, діючи у межах антиросійських санкцій, накладених США, Європейським Союзом та Великою Британією.

Писали також, що платіжна система PayPal припинила роботу в Росії, підтримавши Україну під час війни. Компанія дозволила своїм клієнтам зняти гроші протягом певного часу, але перестала реєструвати нових користувачів.