В приложении "Дія" запустили радио

Пользование новым приложением в "Діє" — бесплатно, доступ к нему гарантирован круглые сутки.

В приложении "Дія" разработчики запустили приложение "Дія.Радіо". Теперь каждый пользователь, у которого в городе не работают обычные радиостанции, может воспользоваться этим приложением, чтобы получить проверенную информацию, сообщает Радио Свобода.

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Чтобы воспользоваться приложением, нужно:

Зайти в "Дію", и нажать "Послуги".

Выбрать "Дія.Радио".

Таким образом у всех пользователей "Дiї" появляется круглосуточный доступ к проверенной информации.

Свой проект разработчики "Дії" реализовали совместно с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.

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