Головний прокурор МКС у Гаазі збирає докази військових злочинів РФ в Україні, – Зеленський

Обвинувач Міжнародного кримінального суду ознайомився із фотографіями Маріуполя та інших міст, які постраждали від бомбардувань російських військових.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі Карім Хан та слідча група прибули до України, щоб зібрати докази військових злочинів країни-агресора. Про це сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

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"Всі розуміють, що відбувається. Є полонені, свідки та відео. Мають покарати всіх, хто забрав життя в наших людей ні за що на нашій землі", — заявив глава держави.

Хан їхав через Польщу, він бачив фотографії Маріуполя та інших українських міст, які постраждали від бомбардувань армії РФ.

"Я бачив, як страждають люди. Закон треба використовувати для їхнього захисту. 41 країна за 48 годин після мого запрошення, від Колумбії до Японії, зрозуміли, що верховенство права не може жити в університетах та судах. Має бути справедливість", — сказав головний. прокурор МКС.

В іншому зверненні Зеленський заявив про активізацію роботи з притягнення окупантів до відповідальності.

"Має бути міжнародний трибунал — і він буде. За все, що вони зробили проти України, проти наших людей, за кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави. Прокуратура України, правоохоронці вже розпочали цю роботу", — повідомив президент.

Чи можна притягнути Путіна до військових злочинів в Україні?

Американська газета The Wall Street Journal 16 березня опублікувала статтю, в якій проаналізувала перспективи притягнення президента РФ Володимира Путіна за військові злочини в Україні під час війни, яка розпочалася з 24 лютого.

Автори матеріалу схильні стверджувати, що це малоймовірно і майже неможливо, поки Путін при владі. МКС переважно розглядає відповідальність польових командирів, а не їхніх політичних керівників. Щоб Путін постав перед судом, його треба заарештувати й передати до суду, а поки він у Кремлі, це здається неймовірним, зазначають у статті.

[ + – ] Щоб Путін постав перед судом, його треба заарештувати Фото: РБК

Москва вийшла з МКС у листопаді 2016 року після того, як суд визнав окупацію Криму.

"Процес може радикально змінитись, якщо Путін більше не буде при владі, а нове російське керівництво вирішить його здати", — повідомила газета.

Деякі національні суди могли б притягти Путіна до кримінальної відповідальності на підставі законів про універсальну юрисдикцію. Німеччина засудила за цим принципом колишнього офіцера сирійської розвідки за злочини проти людяності, пишуть журналісти.

В Україні запрацював онлайн-бот @tribunal_ua_bot, який збирає докази військових злочинів загарбників. Усі матеріали в майбутньому використають під час кримінального процесу в МКС у Гаазі.

Фокус 5 березня писав про затримання пілота, на прізвище Красноярцев, який обстрілював житлові квартали у мікрорайоні Масани під Черніговом. Його затримали для Гаазького трибуналу.