Працює чат-бот для фіксації військових злочинів РФ в Україні, — Держспецзв'язку

Зібрані докази уряд України планує подати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

В Україні запрацював онлайн-бот, який збирає інформацію про військові злочини російських окупантів. Про це на офіційному каналі в Telegram повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

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Українці можуть надсилати до чат-бота з ім'ям користувача @tribunal_ua_bot докази військових злочинів з боку військ РФ — ці матеріали надалі використовують під час процесу в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Держспецзв'язку закликала фіксувати такі інциденти:

ушкодження об'єктів цивільної інфраструктури;

поранення цивільних осіб;

уламки снарядів у межах міста;

факти пересування окупантів, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;

факти захоплення чи пограбування майна;

факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;

факти фізичного насильства, позбавлення волі громадянського населення ворожими військами;

використання російськими військами цивільного одягу та військових емблем;

використання цивільної інфраструктури у військових цілях під прикриттям мирних жителів.

Раніше Кіберполіція створила Telegram-бот для повідомлень про позначки на дорогах. Правоохоронці попередили, що російські війська використовують зображення для орієнтування на місцевості. Будь-який очевидець може сфотографувати та відправити знімок у спеціальний чат, додавши геотег, всі зібрані матеріали додаватимуть до бази даних сервісу Google Maps.

Зі свого боку СБУ створили в Telegram чат-бот для відстеження пересування російських військ та диверсійно-розвідувальних груп. Українці можуть надсилати інформацію, яку передадуть до штабів реагування.

Писали також, що американець Джек Суїні запустив робота для відстеження літаків Володимира Путіна та російських олігархів. Станом на 28 лютого він показував переміщення 39 літальних транспортних засобів, які належать 19 бізнесменам з РФ.