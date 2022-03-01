Айтішник, який відстежив літак Ілона Маска, полює за джетами Путіна й олігархів

Американський студент Джек Свіні знає, де знаходяться і куди прямують літаки Романа Абрамовича, Олега Дерипаска, Олександра Абрамова та Путіна.

Нещодавно всі світові ЗМІ облетіла новина про те, що 19-річний Джек Свіні зміг відстежити перельоти приватного борту Ілона Маска. Тепер він намітив інші цілі — літаки олігархів з РФ, які дуже близькі до Путіна. Про це повідомляє видання Bloomberg.

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У січні 2022 року Свіні запустив бот @Elonjet, який відстежував літак Ілона Маска. Американський бізнесмен запропонував хлопцеві $5 тис., щоб він припинив це робити, але Джек відмовився.

Тепер Свіні своєю метою обрав російських олігархів із найближчого оточення Путіна. Кілька днів тому запустив нового бота — @RUOligarchJets, який станом на 28 лютого відстежив 39 приватних літаків і гелікоптерів, що належать 19 російським магнатам. В облікового запису вже 120 тис. підписників.

Свіні не робить нічого протизаконного, оскільки просто публікує дані, які вже знаходяться у відкритому доступі.

"Цей обліковий запис має повне право розміщувати інформацію про місцезнаходження літаків, дані ADS-B загальнодоступні, кожен літак у світі повинен мати транспондер (пристрій, що знаходиться на борту літака і використовується для його ідентифікації авіадиспетчером, — ред.), навіть якщо це перший борт. Політика Твіттера свідчить, що дані, знайдені на інших сайтах, дозволені для публікації в цій соцмережі", — висловив свою позицію Джек.

Зараз у списку Джека знаходяться:

Олег Дерипаска ("Базовий елемент", "Русал", En+ Group. Особистий капітал — $4 млрд),

Роман Абрамович (особистий статок — $13,6 млрд),

Олександр Абрамов (акціонер Evraz Group, особисті статки $6,7 млрд).

Згідно з інформацією, наданою айтішником, борт Абрамова знаходився в ОАЕ.

Борт Абрамовича приземлився у Підмосков'ї.

Другий бот @PutinJet відслідковує такі літаки:

Фокус повідомляв про те, що противник має намір дезінформувати українців, заглушивши сигнали зв'язку та поширивши фейк про капітуляцію української влади. Будьте уважні, попереджає ЦПД при РНБО.