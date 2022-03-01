Айтишник, отследивший самолет Илона Маска, охотится за джетами Путина и олигархов

Американский студент Джек Суини знает, где находятся и куда направляются самолеты Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Александра Абрамова и Путина.

Недавно все мировые СМИ облетела новость о том, что 19-летний Джек Суини смог отследить перелеты частного борта Илона Маска. Теперь он наметил другие цели — самолеты олигархов из РФ, которые весьма близки к Путину. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

В январе 2022 года Суини запустил бот @Elonjet, который отслеживал самолет Илона Маска. Американский бизнесмен предложил парню $5 тыс., чтобы он прекратил это делать, но Джек отказался.

Теперь Суини своей целью избрал российских олигархов из ближайшего окружения Путина. Несколько дней назад запустил нового бота — @RUOligarchJets, который по состоянию на 28 февраля отследил 39 частных самолетов и вертолетов, принадлежащих 19-ти российским магнатам. У аккаунта уже 120 тыс. подписчиков.

Суини не делает ничего противозаконного, поскольку просто публикует данные, которые уже находятся в открытом доступе.

"Этот аккаунт имеет полное право размещать информацию о местонахождении самолетов, данные ADS-B общедоступны, каждый самолет в мире должен иметь транспондер (устройство, находящееся на борту самолета и используемое для его идентификации авиадиспетчером, — ред.), даже если это первый борт. Политика Твиттера гласит, что данные, найденные на других сайтах, разрешены для публикации в этой соцсети", — изложил свою позицию Джек.

Сейчас в списке Джека находятся:

Олег Дерипаска ("Базовый элемент", "Русал", En+ Group. Личный капитал — $4 млрд),

Роман Абрамович (личное состояние — $13,6 млрд),

Александр Абрамов (акционер Evraz Group, личное состояние $6,7 млрд).

Согласно информации, предоставленной айтишником, борт Абрамова находился в ОАЭ.

Борт Абрамовича приземлился в Подмосковье.

Второй бот @PutinJet отслеживает следующие самолеты:

Фокус сообщал о том, что противник намерен дезинформировать украинцев, заглушив сигналы связи и распространив фейк о капитуляции украинских властей. Будьте внимательны, предупреждает ЦПД при СНБО.