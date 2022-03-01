Силы РФ намерены запустить фейк о капитуляции украинских властей: ЦПД при СНБО

Российская сторона уже подготовили дезинформационные ролики с соответствующей "картинкой", сообщило ведомство.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает — враг готовит массовую провокацию среди мирного населения. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.

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По имеющимся у Центра данным, дезинформационная кампания будет проходить по следующей схеме:

Враг будет пытаться заблокировать мобильную и интернет-связь;

После блокировки связи враг планирует распространить фейк о якобы капитуляции украинской власти;

Российская сторона уже подготовили дезинформационные ролики с соответствующей "картинкой".

Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждает: вся эта информация не соответствует действительности!

"Враг планировал уничтожить Украину за 3 суток, но сейчас он шокирован, потому что встретил ожесточенное сопротивление со стороны Украины!", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус писал о том, возможно ли на всей территории Украины заглушить мобильную связь и Интернет. Эксперты по кибербезопасности и телекому утверждают, что это сделать невозможно. Но враг может попытаться перебить своим более сильным радиосигналом сигналы от украинских вышек. В таких случаях сигнал может пропасть, например, в определенном районе города и в одном направлении, но не более того. Помехи возможны в работе сотовых сетей, а также беспроводного интернета. Но они будут локальными и краткосрочными. Разрушать инфраструктуру российские войска не решатся, иначе они тоже лишаться связи.