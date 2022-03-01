Агрессор не сможет заглушить Интернет во всей Украине: эксперт рассказал почему

Враг может попытаться заглушить беспроводной Интернет, но только локально и в определенном направлении, — специалист по кибербезопасности.

Ранее Госспецсвязи сообщала о том, что появились сообщения о том, что агрессоры будут глушить Интернет. Это фейк, информирует ведомство.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Эксперт по кибербезопасности, Константин Корсун подтвердил, что подобные сообщения неправдивы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Константина, заглушить Интернет, предоставляемый стационарно провайдерами "по проводам" в квартиры – невозможно технически, разве что путем физического разрушения серверов, дата-центров, каналов, колодцев и другой физической инфраструктуры.

Что касается беспроводного Интернета, передаваемого "по воздуху", — Wi-Fi, Bluetooth, GSM, радиостанции на определенных частотах, спутниковый сигнал, — то их заглушить можно, но только локально.

"Маленькая коробочка стоимостью менее $100 способна заглушить все виды радиосигналов в радиусе 10-20 м, а большая коробочка (например, Р-330Ж "Житель" – автоматизированная станция постановки помех) – может заглушить сигналы на расстоянии 20-25 км", — сообщил Корсун.

Корсун утверждает, что в случае включения мощного комплекса постановки помех, временно будет усложнена передача любых радиосигналов в определенном секторе. "Подчеркиваю: не по всему радиусу, а только там, куда направлено подавление. И при условии, что станции будут размещены в 5-10 км от объекта подавления", — уточнил специалист.

"При таких ограничениях крайне сложно или невозможно подавить все радиосигналы на большой территории, к примеру, на всей территории города-героя Харькова. Плюс традиционное для россиян качество технической реализации а-ля "жигули-стайл". Плюс ограниченный запас топлива для дизель-генератора", — пишет Константин.

Важно знать, что большие стационарные комплексы постановки преград очень легко высчитываются и уничтожаются как артиллерией/ракетами, так и авиацией/БПЛА или даже обычной гранатой, потому что размещены на базе обычного грузовика, — подчеркнул Константин Корсун.

Ранее Фокус общался с телеком-экспертом Романом Химичем, который рассказал изданию, возможно ли заглушить мобильную связь на территории нашей страны. Специалист считает, что это — невыполнимая задача, однако пустить помехи враг может попытаться, но, ка и в случае с Интернетом — локально.

Информировали также о том, что в Украине теперь доступны услуги спутникового интернета Starlink.