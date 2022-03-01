Агресор не зможе заглушити Інтернет у всій Україні: експерт розповів чому
Ворог може спробувати заглушити бездротовий Інтернет, але лише локально й у певному напрямку, — фахівець із кібербезпеки.
Раніше Держспецзв'язку повідомляла про те, що з'явилися повідомлення про те, що агресори будуть глушити Інтернет. Це фейк, повідомляє відомство.
Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун підтвердив, що подібні повідомлення неправдиві. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Костянтина, заглушити Інтернет, що надається стаціонарно провайдерами "по дротах" у квартири — неможливо технічно, хіба що шляхом фізичної руйнації серверів, дата-центрів, каналів, колодязів та іншої фізичної інфраструктури.
Що стосується бездротового Інтернету, що передається "по повітрю", — Wi-Fi, Bluetooth, GSM, радіостанції на певних частотах, супутниковий сигнал — їх заглушити можна, але тільки локально.
"Маленька коробочка вартістю менше $100 здатна заглушити всі види радіосигналів у радіусі 10-20 м, а велика коробочка (наприклад, Р-330Ж "Житель" — автоматизована станція постановки перешкод) — може заглушити сигнали на відстані 20-25 км", — повідомив Корсун.
Корсун стверджує, що в разі ввімкнення потужного комплексу постановки перешкод тимчасово буде ускладнено передавання будь-яких радіосигналів у певному секторі. "Наголошую: не по всьому радіусу, а лише там, куди направлено придушення. І за умови, що станції будуть розміщені за 5-10 км від об'єкта придушення", — уточнив фахівець.
"За таких обмежень украй складно чи неможливо придушити всі радіосигнали на великій території, наприклад, на всій території міста-героя Харкова. Плюс традиційна для росіян якість технічної реалізації а-ля "жигулі-стайл". Плюс обмежений запас палива для дизель-генератора", — пише Костянтин.
Важливо знати, що великі стаціонарні комплекси постановки перешкод дуже легко вираховуються і знищуються як артилерією/ракетами, так й авіацією/БПЛА або навіть звичайною гранатою, тому що розміщені на базі звичайної вантажівки, — наголосив Костянтин Корсун.
Раніше Фокус спілкувався з телеком-експертом Романом Химичем, який розповів виданню, чи можна заглушити мобільний зв'язок на території нашої країни. Фахівець вважає, що це — нездійсненне завдання, проте пустити перешкоди ворог може спробувати, але й у випадку з Інтернетом — локально.
Інформували також про те, що в Україні наразі доступні послуги супутникового інтернету Starlink.