Агресор не зможе заглушити Інтернет у всій Україні: експерт розповів чому

Ворог може спробувати заглушити бездротовий Інтернет, але лише локально й у певному напрямку, — фахівець із кібербезпеки.

Раніше Держспецзв'язку повідомляла про те, що з'явилися повідомлення про те, що агресори будуть глушити Інтернет. Це фейк, повідомляє відомство.

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Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун підтвердив, що подібні повідомлення неправдиві. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Костянтина, заглушити Інтернет, що надається стаціонарно провайдерами "по дротах" у квартири — неможливо технічно, хіба що шляхом фізичної руйнації серверів, дата-центрів, каналів, колодязів та іншої фізичної інфраструктури.

Що стосується бездротового Інтернету, що передається "по повітрю", — Wi-Fi, Bluetooth, GSM, радіостанції на певних частотах, супутниковий сигнал — їх заглушити можна, але тільки локально.

"Маленька коробочка вартістю менше $100 здатна заглушити всі види радіосигналів у радіусі 10-20 м, а велика коробочка (наприклад, Р-330Ж "Житель" — автоматизована станція постановки перешкод) — може заглушити сигнали на відстані 20-25 км", — повідомив Корсун.

Корсун стверджує, що в разі ввімкнення потужного комплексу постановки перешкод тимчасово буде ускладнено передавання будь-яких радіосигналів у певному секторі. "Наголошую: не по всьому радіусу, а лише там, куди направлено придушення. І за умови, що станції будуть розміщені за 5-10 км від об'єкта придушення", — уточнив фахівець.

"За таких обмежень украй складно чи неможливо придушити всі радіосигнали на великій території, наприклад, на всій території міста-героя Харкова. Плюс традиційна для росіян якість технічної реалізації а-ля "жигулі-стайл". Плюс обмежений запас палива для дизель-генератора", — пише Костянтин.

Важливо знати, що великі стаціонарні комплекси постановки перешкод дуже легко вираховуються і знищуються як артилерією/ракетами, так й авіацією/БПЛА або навіть звичайною гранатою, тому що розміщені на базі звичайної вантажівки, — наголосив Костянтин Корсун.

Раніше Фокус спілкувався з телеком-експертом Романом Химичем, який розповів виданню, чи можна заглушити мобільний зв'язок на території нашої країни. Фахівець вважає, що це — нездійсненне завдання, проте пустити перешкоди ворог може спробувати, але й у випадку з Інтернетом — локально.

Інформували також про те, що в Україні наразі доступні послуги супутникового інтернету Starlink.