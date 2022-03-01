Заглушити мобільний зв'язок одразу на території всієї України неможливо, — експерт

Фахівець у галузі телеком стверджує, що заглушити сигнал можна тільки в окремих сегментах, охопивши відносно невелику площу. Руйнувати інфраструктуру немає сенсу, адже тоді агресори самі залишаться без зв'язку.

У соцмережах і на різних інтернет-ресурсах поширюється повідомлення про те, що російські війська планують заглушити український мобільний зв'язок і замінити його сигнал своїм сигналом, унаслідок чого телефони українців приєднаються до цього фальшивого сигналу, повідомляє Держспецзв'язок.

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Що відомо про можливість заглушити мобільний зв'язок в Україні

Як інформує Держспецзв'язку, щоб транслювати на українську територію свій сигнал, ворожим військам потрібен сильний передавач, завдяки якому можна забезпечити покриття сигналом на кілька кілометрів. Проте замінити сигнал українських операторів на всій території країни так неможливо.

"Якщо телефон захоче підключитися до нової мережі, ви отримаєте повідомлення про роумінг", — йдеться у заяві відомства.

Планових відключень українців від мобільного зв’язку не буде. Держспецзв'язку це гарантує.

Відомство перебуває у постійному контакті з українськими операторами мобільного зв'язку та стежить за тим, щоб українці могли отримати доступ до дзвінків та Інтернету.

Держспецзв'язку наголошує, що від аварій, дій диверсантів чи пошкодження обладнання ворожим вогнем ніхто не застрахований. Проте оператори разом із представниками органів державної влади забезпечують оперативне відновлення пошкодженої техніки та доступ громадян до мереж.

Чи зможуть українські військові позбутися зв'язку?

"Наші військові та керівництво держави користуються спеціальним захищеним зв'язком гарантованої стійкості. Такий зв'язок створювався саме для того, щоб за будь-яких обставин і будь-якої миті забезпечити можливість захищеного спілкування. Ці розмови ніхто не прослухає за рахунок криптографічного шифрування та технічного захисту інформації", — повідомляє служба.

Держспецзв'язку просить українців завчасно подбати про резервні канали комунікації. Ними можуть стати стаціонарний телефон, оптиковолоконне підключення до Інтернету і навіть рація, якщо йдеться про підтримку контактів із сусідами.

Чи можливо вимкнути мобільний зв'язок у всій країні: думка експерта

Фокус звернувся за коментарем до телеком-експерта Романа Химича, щоб він прояснив, як саме можна глушити мобільний зв'язок, і чи здатні війська РФ зробити це на всій території України.

За словами Романа, придушити зв'язок можна за допомогою спеціальної радіотехнології, що забезпечує потужніший сигнал, який передається на тій частоті, яку займає той чи інший оператор зв'язку. Таку тактику використовують, наприклад, у разі придушення заворушень, а також у разі воєнних дій.

"Однак варто зазначити, що радіоперешкоди такого роду обмежені радіусом дії. Тобто, заглушити зв'язок в одному навіть регіоні, не кажучи вже про цілу країну, — неможливо", — говорить Химич.

Експерт зазначає, що радіотехнологія, навіть якщо і застосовуватиметься, то не працюватиме безперервно. Нею користуються ситуативно: потрібні перешкоди включили, не потрібні відключили. Ворог може спробувати знищити інфраструктуру мобільного зв'язку. Тоді потрібні аварійно-відновлювальні роботи.

"На жаль, вежі мобільного зв'язку — це помітні та легко вразливі об'єкти, тому за бажання їх легко знищити. Проте особливість військових конфліктів останніх 10-15 років (у Сирії, Лівії) в тому, що жодна їх сторін, які ворогують, як правило, не знищує інфраструктуру мобільного зв'язку, інакше вони сама залишаться без зв'язку. Тому ворожі сторони зацікавлені в тому, щоб його зберегти", — наголошує експерт.

Химич вважає, що російські війська можуть намагатися глушити зв'язок в окремих сегментах, але повністю його знищувати не стануть. Роман каже, що оскільки Україна є досить великою країною, мережі мобільних операторів розбиті на сегменти, кожен із сегментів охоплює кілька областей.

"У кожному сегменті є комутатор, і за необхідності функціонування мереж можна підтримувати навіть якщо буде знищено інфраструктуру інших сегментів", — підсумував телеком-експерт.

Раніше ми повідомляли про те, що Український державний центр радіочастот звернувся до Бюро радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку з проханням не усувати перешкоди на тих радіочастотах, до яких РФ має доступ на території України.