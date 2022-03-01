Заглушить мобильную связь сразу на территории всей Украины невозможно, - эксперт

Специалист в области телеком утверждает, что заглушить сигнал можно только в отдельных сегментах, охватив относительно небольшую площадь. Разрушать инфраструктуру нет смысла, ведь тогда агрессоры сами останутся без связи.

В соцсетях и на разных интернет-ресурсах распространяется сообщение о том, что российские войска планируют заглушить украинскую мобильную связь и заменить ее сигнал своим сигналом, вследствие чего телефоны украинцев подсоединятся к этому подложному сигналу, сообщает Госспецсвязи.

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Что известно о возможности заглушить мобильную связь в Украине

Как информирует Госспецсвязи, чтобы транслировать на украинскую территорию свой сигнал, вражеским войскам необходим достаточно сильный передатчик, благодаря которому можно обеспечить покрытие сигналом на несколько километров. Однако заменить сигнал украинских операторов по всей территории страны таким образом невозможно.

"Если телефон захочет подключиться к новой сети, вы получите сообщение о роуминге", — говорится в заявлении ведомства.

Плановых отключений украинцев от мобильной связи не будет. Госспецсвязи это гарантирует.

Ведомство находится в постоянном контакте с украинскими операторами мобильной связи и следит за тем, чтобы украинцы могли получить доступ к звонкам и Интернету.

Госспецсвязи акцентирует, что от аварий, действий диверсантов или повреждения оборудования вражеским огнем никто не застрахован. Однако операторы вместе с представителями органов государственной власти обеспечивают оперативное восстановление поврежденной техники и доступ граждан к сетям.

Смогут ли украинские военные лишиться связи?

"Наши военные и руководство государства пользуются специальной защищенной связью гарантированной устойчивости. Такая связь создавалась именно для того, чтобы при любых обстоятельствах и в любой момент обеспечить возможность защищенного общения. Эти разговоры никто не прослушает за счет криптографического шифрования и технической защиты информации", — уведомляет служба.

Госспецсвязи просит украинцев заблаговременно позаботиться о резервных каналах коммуникации. Ими могут стать стационарный телефон, оптиковолоконное подключение к Интернету и даже рация, если речь идет о поддержании контактов с соседями.

Возможно ли отключить мобильную связь во всей стране: мнение эксперта

Фокус обратился за комментарием к телеком-эксперту Роману Химичу, чтобы он прояснил, каким именно образом можно глушить мобильную связь, и способны ли войска РФ сделать это на всей территории Украины.

По словам Романа, подавить связь можно при помощи специальной радиотехнологии, обеспечивающей более мощный сигнал, передаваемый на той частоте, которую занимает тот или иной оператор связи. Такую тактику используют, например, в случае военных действий.

"Однако стоит отметить, что у радиопомех такого рода ограничен радиус действия. То есть, заглушить связь в одном даже регионе, не говоря уже о целой стране, — невозможно", — говорит Химич.

Эксперт отмечает, что радиотехнология, даже если и будет применяться, то не будет работать непрерывно. Ею пользуются ситуативно: нужны помехи — включили, не нужны — отключили. Враг может попытаться уничтожить инфраструктуру мобильной связи. Тогда потребуются аварийно-восстановительные работы.

"К сожалению, вышки мобильной связи — это заметные и легко уязвимые объекты, поэтому при желании их легко уничтожить. Однако особенность военных конфликтов последних 10-15 лет (в Сирии, Ливии) в том, что ни одна их враждующих сторон, как правило, не уничтожает инфраструктуру мобильной связи, так как сами ее активно используют. Поэтому враждующие стороны заинтересованы в том, чтобы ее сохранить", — подчеркивает эксперт.

Химич считает, что российские войска могут пытаться глушить связь в отдельных сегментах, но полностью ее уничтожать не станут. Роман говорит, что так как Украина довольно большая страна, сети мобильных операторов разбиты на сегменты, каждый из сегментов охватывает несколько областей.

"В каждом сегменте есть коммутатор, и при необходимости функционирование сетей можно поддерживать даже если будет уничтожена инфраструктура других сегментов", — подытожил телеком-эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что Украинский государственный центр радиочастот обратился в Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи с просьбой не устранять помехи на тех радиочастотах, к которым у РФ есть доступ на территории Украины.