Станції Starlink прибули в Україну, — Федоров

Starlink став активним на території нашої країни 27 лютого, Ілон Маск у такий спосіб підтримав Україну у війні з Росією.

Перша партія станцій супутникового інтернету Starlink від Tesla Inc. вже прибула до України. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.

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"Перша партія станцій супутникового інтернету StarLink прибула в Україну! Спасибі Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!" — написав міністр.

Starlink став активним на території нашої країни 27 лютого цього року.

Раніше американський мільярдер та засновник компанії SpaceX Ілон Маск відповів згодою на прохання Федорова надати доступ українцям до супутникового інтернету.

[ + – ] Станції Starlink прибули в Україну

Starlink – це глобальна супутникова система, запущена компанією SpaceX для забезпечення високошвидкісного супутникового доступу до Інтернету в місцях, де він недоступний.

Зараз на сайті Starlink можна оформити попереднє замовлення, однак повідомляють, що підключать його у 2023 році. Можливо, що найближчим часом термін підключення скоротять. Також Starlink пропонує внести депозит у розмірі $99.

Раніше Фокус писав, що експерт розповів, як ударить по росіянах відключення від SWIFT.

На перший погляд, відключення банків РФ від SWIFT призупинить для них транзакції в інвалюті та розрахунки з іншими країнами. Але це не все, підсанкційну Росію в середньостроковій перспективі очікує падіння експорту, девальвація та неминучий економічний занепад.