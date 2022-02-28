Життя без SWIFT: експерт розповів, як це вдарить по росіянам

Підсанкційну Росію в середньостроковій перспективі очікує падіння експорту, девальвація і неминучий економічний занепад.

На перший погляд, відключення російських банків від SWIFT призупинить для них транзакції в інвалюті й розрахунки з іншими країнами. Проте, тільки цим болючі наслідки не обмежуються, каже Євген Дубогриз, асоційований експерт Case Україна.

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"Після введення санкції в дію в Росії виникнуть труднощі з розрахунками всередині країни. Через це доведеться підключати клієнтів до локальних систем, тобто — випускати нові картки, перепрошивати термінали та банкомати, що забирає шалені гроші та багато часу. Інший шлях — переорієнтовувати споживачів на маленькі банки, але в них не вистачає інфраструктури що, відповідно, викличе перебої з платежами", — розповідає про наслідки на мікрорівні Євген Дубогриз.

При цьому боєздатність РФ, на думку експерта, будуть ослаблювати проблеми з закупками і постачанням палива, зброї й продовольства для російських військ.

На макрорівні, по словам Дубогриза, відключення банків від SWIFT призведе до зниження надходжень від експорту через проблеми з розрахунками за товари й, відповідно, подальший тиск на курс рубля. Тобто, в середньостроковій перспективі на Росію чекає неминучий економічний занепад.

Нагадаємо, з суботи 26 лютого в міжнародній платіжній системі SWIFT об’явили про підготовку відключення від системи певних російських банків. Для російських банків, які відключать від SWIFT, будуть призупинені всі транзакції в іноземній валюті й припинені розрахунки з більшістю зовнішніх контрагентів.