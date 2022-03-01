Станции Starlink прибыли в Украину, - Федоров

Starlink стал активным на территории нашей страны 27 февраля, Илон Маск таким образом поддержал Украину в войне с Россией.

Первая партия станций спутникового интернета Starlink от Tesla Inc. уже прибыла в Украину. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Телеграмм-канале.

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"Первая партия станций спутникового интернета StarLink прибыла в Украину! Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины! Продолжаем борьбу на всех фронтах!", — написал министр.

Напомним, Starlink стал активным на территории нашей страны 27 февраля этого года.

Ранее американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск ответил согласием на просьбу Федорова предоставить доступ украинцам к спутниковому интернету.

[ + – ] Станции Starlink прибыли в Украину

Starlink – это глобальная спутниковая система, запущенная компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным спутниковым доступом к Интернету в местах, где он недоступен.

На данный момент на сайте Starlink можно оформить предзаказ, однако сообщается, что подключение будет осуществлено в 2023 году. Возможно, что в ближайшее время термин подключения сократят. Также Starlink предлагает внести депозит в размере $99.

Ранее Фокус писал, что эксперт рассказал, как ударит по россиянам отключение от SWIFT.

На первый взгляд отключение банков РФ от SWIFT приостановит для них транзакции в инвалюте и расчеты с другими странами. Но это не все, подсанкционную Россию в среднесрочной перспективе ожидает падение экспорта, девальвация и неизбежный экономический упадок.