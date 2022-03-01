Сили РФ мають намір запустити фейк про капітуляцію української влади: ЦПД при РНБО
Російська сторона вже підготували дезінформаційні ролики з відповідною "картинкою", повідомило відомство.
Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає – ворог готує масову провокацію серед мирного населення. Про це відомство повідомляє у своєму телеграм-каналі.
За наявними у Центру даними, дезінформаційна кампанія проходитиме за такою схемою:
- Ворог намагатиметься заблокувати мобільний та інтернет-зв'язок;
- Після блокування зв'язку ворог планує поширити фейк про нібито капітуляцію української влади;
- Російська сторона вже підготувала дезінформаційні ролики з відповідною "картинкою".
Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає: вся ця інформація не відповідає дійсності!
"Ворог планував знищити Україну за 3 доби, але зараз він шокований, бо зустрів запеклий опір з боку України!", — йдеться в повідомленні.
Раніше Фокус писав про те, чи можливо на всій території України заглушити мобільний зв'язок та інтернет. Експерти з кібербезпеки та телекому стверджують, що це зробити неможливо. Але ворог може спробувати перебити своїм сильнішим радіосигналом сигнали від українських вишок. У таких випадках сигнал може зникнути, наприклад, у певному районі міста та в одному напрямку, але не більше. Перешкоди можливі в роботі стільникових мереж, а також бездротового інтернету. Але вони будуть локальними та короткостроковими. Руйнувати інфраструктуру російські війська не наважаться, інакше вони теж втрачають зв'язок.