Работает чат-бот для фиксации военных преступлений РФ в Украине, - Госспецсвязи

Cобранные доказательства правительство Украины планирует представить в Международном криминальном суде в Гааге.

В Украине заработал онлайн-бот, который собирает информацию о военных преступлениях российских оккупантов. Об этом на официальном канале в Telegram сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации.

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Украинцы могут отправлять в чат-бот с именем пользователя @tribunal_ua_bot доказательства военных преступлений со стороны войск РФ — эти материалы в дальнейшем используют во время процесса в Международном криминальном суде в Гааге.

Госспецсязи призвала фиксировать такие инциденты:

повреждение объектов гражданской инфраструктуры;

ранение гражданских лиц;

обломки снарядов в пределах города;

факты передвижения оккупантов, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;

факты захвата или ограбления имущества;

факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;

факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения вражескими войсками;

использование российскими войсками гражданской одежды и военных эмблем;

использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием мирных жителей.

Ранее Киберполиция создала Telegram-бот для сообщений о метках на дорогах. Правоохранители предупредили, что российские войска используют изображения для ориентировки на местности. Любой очевидец может сфотографировать и отправить снимок в специальный чат, добавив геотег, все собранные материалы будут добавлять в базу данных сервиса Google Maps.

В свою очередь, СБУ создали в Telegram чат-бот для отслеживания передвижений российских войск и диверсионно-разведывательных групп. Украинцы могут отправлять информацию, которая будет передана в штабы реагирования.

Писали также, что американец Джек Суини запустил бота для отслеживания самолетов Владимира Путина и российских олигархов. По состоянию на 28 февраля он показывал перемещения 39-ти летательных транспортных средств, которые принадлежат 19-ти бизнесменам из РФ.