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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Під Черніговом знайшли пілотів збитого ворожого бойового літака (фото, відео)

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Затриманий пілот ВПС РФ, війна
Фото: Скриншот | Затриманий пілот Красноярцев.

Один з тих, хто катапультувався з винищувача-бомбардувальника СУ-34, вижив. Його збираються передати до Гаазького суду.

На околицях Чернігова українські ППО збили черговий ворожий штурмовий літак, який обстрілював житлові квартали в мікрорайоні Масани. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Пілоти СУ-34 катапультувались. Один 200-й, один — 300-й.

"Ці двоє більше не скинуть жодної бомби зі штурмовика на мирних людей. Вірте у своїх захисників, кожен із них робить свою справу самовіддано і заради вас", — йдеться в публікації.

Пілот ВПС РФ.
Пілот ВПС РФ.
Знайдений пілот ВПС РФ.
Знайдений пілот ВПС РФ.
Знайдений пілот ВПС РФ.
Знайдений пілот ВПС РФ.
Знайдений пілот ВПС РФ.
Знайдений пілот ВПС РФ.
Пілот ВПС РФ.
Знайдений пілот ВПС РФ.
Знайдений пілот ВПС РФ.
Знайдений пілот ВПС РФ.

Одним із пілотів виявився якийсь майор Криволапов ПКС РФ, його знайшли мертвим. Ще одного пілота, прізвище якого Красноярцев, затримали для Гаазького трибуналу.

У публікації Оперативного командування "Північ" зазначають, що є всі докази злочинів проти українського народу.

Другий пілот, "майор Криволапов".

Нагадаємо про втрати окупантів. За даними генштабу ЗСУ, російські війська втратили 10 тис. осіб та майже 2 тис. одиниць техніки. Тільки за минулу добу українській ППО вдалося збити три ворожі літаки й стільки ж вертольотів.

Раніше Фокус повідомляв про те, що снаряд окупантів пошкодив залізниці колії по дорозі в Ірпінь. Після цього людям довелося пересідати на автобуси. Російські окупаційні війська зіткнулися з найсильнішою відсіччю на землі, і тому вдаються до тактики бомбардувань українських міст. Авіаудари наносять по житлових кварталах, гинуть мирні жителі.