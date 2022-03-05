Під Черніговом знайшли пілотів збитого ворожого бойового літака (фото, відео)

Один з тих, хто катапультувався з винищувача-бомбардувальника СУ-34, вижив. Його збираються передати до Гаазького суду.

На околицях Чернігова українські ППО збили черговий ворожий штурмовий літак, який обстрілював житлові квартали в мікрорайоні Масани. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

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Пілоти СУ-34 катапультувались. Один 200-й, один — 300-й.

"Ці двоє більше не скинуть жодної бомби зі штурмовика на мирних людей. Вірте у своїх захисників, кожен із них робить свою справу самовіддано і заради вас", — йдеться в публікації.

[ + – ] Пілот ВПС РФ. [ + – ] Знайдений пілот ВПС РФ. [ + – ] Знайдений пілот ВПС РФ. [ + – ] Знайдений пілот ВПС РФ.

Одним із пілотів виявився якийсь майор Криволапов ПКС РФ, його знайшли мертвим. Ще одного пілота, прізвище якого Красноярцев, затримали для Гаазького трибуналу.

У публікації Оперативного командування "Північ" зазначають, що є всі докази злочинів проти українського народу.

[ + – ] Другий пілот, "майор Криволапов".

Нагадаємо про втрати окупантів. За даними генштабу ЗСУ, російські війська втратили 10 тис. осіб та майже 2 тис. одиниць техніки. Тільки за минулу добу українській ППО вдалося збити три ворожі літаки й стільки ж вертольотів.

Раніше Фокус повідомляв про те, що снаряд окупантів пошкодив залізниці колії по дорозі в Ірпінь. Після цього людям довелося пересідати на автобуси. Російські окупаційні війська зіткнулися з найсильнішою відсіччю на землі, і тому вдаються до тактики бомбардувань українських міст. Авіаудари наносять по житлових кварталах, гинуть мирні жителі.