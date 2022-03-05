Понад 10 тис. осіб та майже 2 тис. одиниць техніки: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ

Тільки за останню добу українська ППО збила три ворожі літаки та три вертольоти, стверджує ЗСУ.

Генеральний штаб Збройних сил України підрахував зразкові втрати російських військ з 24 лютого до 5 березня. Прес-служба опублікувала статистику на офіційній сторінці у Facebook.

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За даними українського відомства, за дев'ять днів від початку вторгнення російська армія втратила понад 10 тисяч людей особового складу. Генштаб підкреслив, що точні дані поки що неможливо встановити через високу інтенсивність бойових дій.

Інші втрати противника з 24 лютого, за даними Генштабу ЗСУ:

танки – 269 одиниць;

бойові броньовані машини – 945;

артилерійські системи – 105;

ракетні системи залпового вогню — 50;

засоби ППО – 19;

літаки – 39;

гелікоптери – 40 (інформація уточнюється);

автомобільна техніка — 409 одиниць,

легкі швидкісні катери — 2;

цистерни з паливно-мастильними матеріалами — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

Генштаб ЗСУ також звітував у Facebook про успіхи української системи ППО, яка за офіційними даними з початку вторгнення знищила щонайменше 39 літаків та 40 вертольотів противника. Згідно з заявою прес-служби, 4 березня збили три російські літаки-штурмовики Су-25 ("Грач"): два у Чернігівській та один під Волновахою Донецької області. Крім того, РФ втратила три вертольоти.

[ + – ] Збитий гелікоптер РФ Фото: Генштаб ВСУ

"Нагадуємо, що до повномасштабного вторгнення в Україну авіаційне угруповання російської армії, зосереджене навколо українських кордонів, налічувало близько семисот одиниць авіаційної техніки: приблизно 450 літаків та понад 250 вертольотів!", — наголосили у ЗСУ.

Варто врахувати, що загальні втрати включають убитих, поранених, полонених та зниклих безвісти. Росія зараз визнає втрати лише на рівні 2 тис. осіб. Виходячи з досвіду Другої Карабахської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій та втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx , який верифікує дані на основі фото та відеозйомки.

Раніше Фокус наводив втрати техніки України та РФ за час війни за офіційними джерелами та даними аналітиків. Дослідницька група Oryx підрахувала, що з 24 лютого російська армія втратила 580 одиниць військової техніки, а українська – 183 одиниці.

4 березня журналіст Bellingcat Христо Грозєв припустив, що Росія могла втратити 10 тисяч людей з моменту вторгнення в Україну. За його словами, Міноборони РФ повідомило про 498 убитих військовослужбовців, проте зазвичай зменшує числа у 10 разів.