Росія могла втратити 10 тисяч людей із моменту вторгнення в Україну, — Bellingcat (відео)

Міноборони РФ зазвичай у 10 разів занижує реальні цифри, тому заяви Генштабу ЗСУ цілком реалістичні, вважає журналіст Христо Грозев.

Безповоротні втрати російських сил в Україні станом на 4 березня можуть сягати 10 тисяч. Про це розслідувач видання Bellingcat Христо Грозев розповів у бесіді з російською журналісткою Юлією Латиніною, яку опублікували в YouTube.

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Христо Грозев звернув увагу, що Росія офіційно визнала 498 загиблих солдатів. Однак ці дані надійшли від російського міністерства оборони, тоді як у війні беруть участь також бійці Росгвардії та бойовики так званих "ЛДНР". За словами аналітика, як правило, влада РФ у своїй статистиці вказує інформацію у співвідношенні 10:1, тому 10 тисяч загиблих — це цілком реальна кількість.

Як зазначив Христо Грозев Bellingcat перестало рахувати втрати російських військ, щоб зосередитися на фіксації їхніх військових злочинів. Незабаром видання передасть свою доповідь владі США, проте докази поки що не дуже значні: оболонка від касетної бомби без вибухівки, знайдена в житловому будинку та будівля військкомату, обстріляна поряд із дитячим садком.

Журналіст також висловив припущення, що перед повномасштабним вторгненням президента Росії Володимира Путіна неправильно поінформували про настрої українців. Зокрема, Кремль переоцінив кількість та якість своїх агентів в Україні. Ймовірно, керівництво РФ розраховувало після перших успіхів найкращих десантників скинути тисячі солдатів з повітря над Києвом, зайняти центр української столиці та зустрітися там з агентами, щоб швидко закінчити війну.

"Перша група зі 100 десантників програла українцям, і це унеможливило висадку іншої тисячі десантників, тому що не було аеропорту для цього. Після цього довелося шматками випускати десантників у меншій кількості", — зазначив Христо Грозев.

5 березня Генеральний штаб ЗСУ у Facebook опублікував нове зведення, в якому вказав загальні втрати супротивника з 24 лютого. Згідно з цими даними, Росія втратила понад 10 тисяч осіб особового складу.

Розслідувач Bellingcat додав, що до неділі, 6 березня, Росія витратить всі свої ресурси в Україні та досягне колапсу. Крім того, наступного тижня вона зіткнеться з новими потужними санкціями, які безпосередньо торкнуться Володимира Путіна. Христо Грозев пояснив свої слова у Twitter:

"Просто хотів уточнити, щоб це не читалося як передбачення кінця війни. (На жаль, це не так). Мій коментар про ресурси стосувався наявних запасів/постачань в Україні. Більше можуть доставити й доставлять, але це жахливий логістичний кошмар. Про санкції… вони справді хороші".

2 березня Міноборони РФ вперше озвучило втрати своїх військ в Україні — 2095 осіб. Як заявили у відомстві, з 24 лютого загинули 498 російських військових, а ще 1597 окупантів поранені.

Раніше стало відомо про втрати техніки України та Росії за час війни. За офіційними даними від Генштабу ЗСУ, російська армія втратила 1902 одиниці, включаючи 251 танк та 33 літаки. Група незалежних дослідників Oryx нарахувала з боку РФ втрату 580 одиниць військової техніки, 234 з яких повністю знищили. За їхніми даними, Україна за той самий час втратила 183 одиниці техніки.