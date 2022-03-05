Россия могла потерять 10 тысяч человек с момента вторжения в Украину, — Bellingcat (видео)

Минобороны РФ обычно в 10 раз занижает реальные цифры, поэтому заявление Генштаба ВСУ вполне реалистичны, считает журналист Христо Грозев.

Безвозвратные потери российских сил в Украине по состоянию на 4 марта могут достигать 10 тысяч. Об этом расследователь издания Bellingcat Христо Грозев рассказал в беседе с российской журналисткой Юлии Латыниной, которая опубликована в YouTube.

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Христо Грозев обратил внимание, что Россия официально признала 498 погибших солдат. Однако эти данные поступили от российского министерства обороны, тогда как в войне участвуют также бойцы Росгвардии и боевики так называемых "ЛДНР". По словам аналитика, как правило власти РФ в своей статистике указывают информацию в соотношении 10:1, поэтому 10 тысяч погибших — это вполне реальное количество.

Как отметил Христо Грозев Bellingcat перестало считать потери российских войск, чтобы сосредоточиться на фиксации их военных преступлений. Вскоре издание передаст свой доклад властям США, однако доказательства пока не очень внушительные: оболочка от кассетной бомбы без взрывчатки, найденная в жилом доме и здание военкомата, обстрелянное рядом с детским садом.

Журналист также предположил, что перед полномасштабным вторжением президента России Владимира Путина неправильно проинформировали о настроениях украинцев. В частности, Кремль переоценил количество и качество своих агентов в Украине. Вероятно, руководство РФ рассчитывало после первых успехов лучших десантников сбросить тысячи солдат с воздуха над Киевом, занять центр украинской столицы и встретиться там с агентами, чтобы быстро закончить войну.

"Первая группа из 100 десантников проиграла украинцам и это сделало невозможным высадку другой тысячи десантников, потому что не было аэропорта для этого. После этого пришлось кусками выпускать десантников в меньшем количестве", — отметил Христо Грозев.

5 марта Генеральный штаб ВСУ в Facebook опубликовал новую сводку, в которой указал общие потери противника с 24 февраля. Согласно этим данным, Россия потеряла более 10 тысяч человек личного состава.

Расследователь Bellingcat добавил, что к воскресенью, 6 марта, Россия израсходует все свои ресурсы в Украине и достигнет коллапса. Кроме того, на следующей неделе она столкнется с новыми мощными санкциями, которые напрямую затронут Владимира Путина. Христо Грозев пояснил свои слова в Twitter:

"Просто хотел уточнить, чтобы это не читалось как предсказание конца войны. (К сожалению, это не так). Мой комментарий по ресурсам касался существующих запасов/поставок в Украине. Больше может быть поставлено и будет поставлено, но это логистический кошмар. О санкциях… они действительно хороши".

2 марта Минобороны РФ впервые озвучило потери своих войск в Украине — 2095 человк. Как заявили в ведомстве, с 24 февраля погибли 498 российских военных, а еще 1597 оккупантов получили ранения.

Ранее стало известно о потерях техники Украины и России за время войны. По официальным данным от Генштаба ВСУ, российская армия потеряла 1902 единицы, включая 251 танк и 33 самолета. Группа независимых исследователей Oryx насчитала со стороны РФ потерю 580 единиц военной техники, 234 из которых полностью уничтожены. По их данным, Украина за то же время потеряла 183 единицы техники.