В Минобороны РФ заявили о гибели якобы более 2 тысяч украинских военных с начала войны

В тоже время Минобороны РФ утверждает о гибели 498 оккупантов, однако в Генеральном штабе ВСУ заявляют о не менее 5840 убитых российских военных.

Министерство обороны России заявило якобы о гибели 2870 тысяч украинских военных и "националистов" за время войны. Также сообщается о 3700 тысяч раненых, еще 572 украинских защитников находятся в плену, утверждают оккупанты. Об этом сообщает российское агентство новостей "РИА НОВОСТИ" со ссылкой на оборонное ведомство России.

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"Среди украинских националистов и военнослужащих потери составляют более 2870 убитыми и около 3700 ранеными", — сказано в сообщении оборонного ведомства РФ.

Также в российском Минобороны заявили о собственных потерях за время войны. По их словам, 498 российский военных погибли за время вторжения в Украину, а 1597 оккупантов получили ранения. Генеральный штаб ВСУ заявляет о других цифрах потерь оккупантов. По данным украинского ведомства, с 24 февраля по 2 марта погибло не менее 5840 военных России.

Кроме того, Госспецсвязи заявили, что в России резком увеличении количества Google-запросов по ключевым словам "потери", "пленные", "погибшие".

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сражаться с российскими оккупантами едут добровольцы из 16 стран. Их число уже превышает более тысячи человек. Также 19 стран поставляют Украине оружие, некоторые из них делают это впервые в своей истории.

Ранее, 1 марта стало известно, что ликвидирована группа кадыровцев, которые собирались убить президента Украины Владимира Зеленского. Эта группа была разделена на две части, а одну из них украинские военные уничтожили в Гостомеле.