Сражаться за Украину едут добровольцы из 16 стран - Кулеба

Глава украинского МИД заявил, что в созданную международную антивоенную коалицию входит 86 государств и 15 международных организаций.

Иностранные добровольцы приезжают в Украину из 16 стран мира. Их число уже превысило одну тысячу человек, сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщается на брифинге Кулебы в среду, 2 марта 2022 года.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Из 16 стран мира в Украину уже едут добровольцы, которые готовы бок о бок с украинским народом бороться против агрессора. Их общее количество уже перевалило за 100 человек, и заявки продолжают поступать", — сообщил Кулеба.

Украинскому МИД удалось мобилизовать международную антивоенную коалицию, в которой уже по меньшей мере 86 государств и 15 международных организаций.

19 стран поставляют Украине оружие, некоторые из них делают это впервые в своей истории. 10 стран оказывают макрофинансовую помощь, 22 страны оказывают Украине гуманитарную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял раньше, что все иностранные граждане, которые желают защитить Европу и Украину от нападения российских оккупантов, могут присоединиться к украинской армии.

Ранее Фокус сообщал, что любой желающий иностранец может присоединиться к Иностранному легиону украинской территориальной обороны.

В территориальной обороне "Азова" появилась рота добровольцев из Беларуси.