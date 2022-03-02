Боротися за Україну їдуть добровольці з 16 країн — Кулеба

Глава українського МЗС заявив, що до створеної міжнародної антивоєнної коаліції входить 86 держав і 15 міжнародних організацій.

Іноземні добровольці приїжджають до України із 16 країн світу. Їхня кількість уже перевищила одну тисячу людей, сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба. Про це повідомляється на брифінгу Кулеби в середу, 2 березня 2022 року.

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"Із 16 країн світу в Україну вже їдуть добровольці, які готові пліч-о-пліч з українським народом боротися проти агресора. Їхня загальна кількість уже перевалила за 100 людей, і заявки продовжують надходити", — повідомив Кулеба.

Українському МЗС вдалося мобілізувати міжнародну антивоєнну коаліцію, у якій уже щонайменше 86 держав і 15 міжнародних організацій.

19 країн постачають Україні зброю, деякі з них роблять це вперше у своїй історії. 10 країн надають макрофінансову допомогу, 22 країни надають Україні гуманітарну допомогу.

Президент України Володимир Зеленський заявляв раніше, що всі іноземні громадяни, які бажають захистити Європу й Україну від нападу російських окупантів, можуть приєднатися до української армії.

Раніше Фокус повідомляв, що будь-який охочий іноземець може приєднатися до Іноземного легіону української територіальної оборони.

У територіальній обороні "Азова" з'явилася рота добровольців із Білорусі.