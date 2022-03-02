У Міноборони РФ заявили про загибель нібито понад 2 тисяч українських військових з початку війни

Водночас Міноборони РФ стверджує про загибель 498 окупантів, однак у Генеральному штабі ЗСУ заявляють про щонайменше 5840 убитих російських військових.

Міністерство оборони Росії заявило нібито про загибель 2870 тисяч українських військових та "націоналістів" за час війни. Також повідомляють про 3700 тисяч поранених, ще 572 українські захисники перебувають у полоні, стверджують окупанти. Про це повідомляє російське агентство новин "РІА НОВИНИ" з посиланням на оборонне відомство Росії.

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"Серед українських націоналістів та військовослужбовців втрати становлять понад 2870 убитих та близько 3700 поранених", — сказано в повідомленні оборонного відомства РФ.

Також у російському Міноборони заявили про власні втрати за час війни. За їхніми словами, 498 російських військових загинули за час вторгнення в Україну, а 1597 окупантів зазнали поранень. Генеральний штаб ЗСУ заявляє про інші цифри втрат окупантів. За даними українського відомства, з 24 лютого по 2 березня загинуло щонайменше 5840 військових Росії.

Крім того, Держспецзв'язку заявили, що в Росії різке збільшення кількості Google-запитів за ключовими словами "втрати", "полонені", "загиблі".

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що боротися з російськими окупантами їдуть добровольці із 16 країн. Їхнє число вже перевищує понад тисячу людей. Також 19 країн постачають Україні зброю, деякі з них роблять це вперше у своїй історії.

Раніше, 1 березня стало відомо, що ліквідовано групу кадировців, які збиралися вбити президента України Володимира Зеленського. Цю групу поділили на дві частини, а одну з них українські військові знищили в Гостомелі.