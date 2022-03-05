Более 10 тыс. человек и почти 2 тыс. единиц техники: Генштаб ВСУ назвал потери РФ
Только за последние сутки украинская ПВО сбила три вражеских самолета и три вертолета, утверждает ВСУ.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подсчитал примерные потери российских войск с 24 февраля по 5 марта. Пресс-служба опубликовала статистику на официальной странице в Facebook.
По данным украинского ведомства, за девять дней с начала вторжения российская армия потеряла более 10 тысяч человек личного состава. Генштаб подчеркнул, что точные данные пока невозможно установить из-за высокой интенсивности боевых действий.
Другие потери противника с 24 февраля по данным Генштаба ВСУ:
- танки ‒ 269 единиц;
- боевые бронированные машины ‒ 945;
- артиллерийские системы – 105;
- ракетные системы залпового огня — 50;
- средства ПВО — 19;
- самолеты – 39;
- вертолеты – 40 (информация уточняется);
- автомобильная техника — 409 единиц,
- легкие скоростные катера — 2;
- цистерны с горюче-смазочными материалами — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Генштаб ВСУ также отчитался в Facebook об успехах украинской системы ПВО, которая по официальным данным с начала вторжения уничтожила минимум 39 самолетов и 40 вертолетов противника. Согласно заявлению пресс-службы, 4 марта сбили три российских самолета-штурмовика Су-25 ("Грач"): два в Черниговской и один под Волновахой Донецкой области. Кроме того, РФ потеряла три вертолета.
"Напоминаем, что до полномасштабного вторжения в Украину авиационная группировка российской армии, сосредоточенная вокруг украинских границ, насчитывала около семисот единиц авиационной техники: примерно 450 самолетов и более 250 вертолетов!", — подчеркнули в ВСУ.
Стоит учесть, что общие потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Россия на данный момент признает потери на уровне 2 тыс. человек. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.
Ранее Фокус приводил потери техники Украины и РФ за время войны по официальным источникам и данным аналитиков. Исследовательская группа Oryx подсчитала, что с 24 февраля российская армия потеряла 580 единиц военной техники, а украинская — 183 единицы.
4 марта журналист Bellingcat Христо Грозев предположил, что Россия могла потерять 10 тысяч человек с момента вторжения в Украину. По его словам, Минобороны РФ сообщило о 498 убитых военнослужащих, однако обычно уменьшает числа в 10 раз.