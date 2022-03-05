Более 10 тыс. человек и почти 2 тыс. единиц техники: Генштаб ВСУ назвал потери РФ

Только за последние сутки украинская ПВО сбила три вражеских самолета и три вертолета, утверждает ВСУ.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подсчитал примерные потери российских войск с 24 февраля по 5 марта. Пресс-служба опубликовала статистику на официальной странице в Facebook.

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По данным украинского ведомства, за девять дней с начала вторжения российская армия потеряла более 10 тысяч человек личного состава. Генштаб подчеркнул, что точные данные пока невозможно установить из-за высокой интенсивности боевых действий.

Другие потери противника с 24 февраля по данным Генштаба ВСУ:

танки ‒ 269 единиц;

боевые бронированные машины ‒ 945;

артиллерийские системы – 105;

ракетные системы залпового огня — 50;

средства ПВО — 19;

самолеты – 39;

вертолеты – 40 (информация уточняется);

автомобильная техника — 409 единиц,

легкие скоростные катера — 2;

цистерны с горюче-смазочными материалами — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Генштаб ВСУ также отчитался в Facebook об успехах украинской системы ПВО, которая по официальным данным с начала вторжения уничтожила минимум 39 самолетов и 40 вертолетов противника. Согласно заявлению пресс-службы, 4 марта сбили три российских самолета-штурмовика Су-25 ("Грач"): два в Черниговской и один под Волновахой Донецкой области. Кроме того, РФ потеряла три вертолета.

[ + – ] Сбитый вертолет РФ Фото: Генштаб ВСУ

"Напоминаем, что до полномасштабного вторжения в Украину авиационная группировка российской армии, сосредоточенная вокруг украинских границ, насчитывала около семисот единиц авиационной техники: примерно 450 самолетов и более 250 вертолетов!", — подчеркнули в ВСУ.

Стоит учесть, что общие потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Россия на данный момент признает потери на уровне 2 тыс. человек. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.

Ранее Фокус приводил потери техники Украины и РФ за время войны по официальным источникам и данным аналитиков. Исследовательская группа Oryx подсчитала, что с 24 февраля российская армия потеряла 580 единиц военной техники, а украинская — 183 единицы.

4 марта журналист Bellingcat Христо Грозев предположил, что Россия могла потерять 10 тысяч человек с момента вторжения в Украину. По его словам, Минобороны РФ сообщило о 498 убитых военнослужащих, однако обычно уменьшает числа в 10 раз.