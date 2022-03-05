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Военный Фокус Российско-украинская война

Под Черниговом нашли пилотов сбитого вражеского боевого самолета (фото, видео)

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Задержанный пилот ВВС РФ, война
Фото: Скриншот | Задержанный пилот Красноярцев.

Один из катапультировавшихся с истребителя-бомбардировщика СУ-34 выжил. Его собираются передать в Гаагский трибунал.

В окрестностях Чернигова украинские ПВО сбили очередной вражеский штурмовой самолет, который обстреливал жилые кварталы в микрорайоне Масаны. Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

Один из летчиков погиб, второй успел катапультироваться и пытался сбежать, несмотря на ранение головы. Выжившего пилота по фамилии Красноярцев вскоре задержали, при нем нашли документы с координатами целей. Он признался на камеру, что успел совершить три вылета со сбросом бомб и знал о том, что придется атаковать мирных жителей.

"Эти двое больше не сбросят ни одной бомбы со штурмовика на мирных людей. Верьте в своих защитников, каждый из них делает свое дело самоотверженно и ради вас", — говорится в публикации.

ВВС, пилот, майор криволапов
Пилот ВВС РФ.
ВВС, пилот, майор криволапов
Найденный пилот ВВС РФ.
ВВС, пилот, майор криволапов
Найденный пилот ВВС РФ.
ВВС, пилот, майор криволапов
Найденный пилот ВВС РФ.
ВВС, пилот, майор криволапов
ВВС, пилот, майор криволапов
ВВС, пилот, майор криволапов
ВВС, пилот, майор криволапов

Одним из пилотов оказался некто майор Криволапов ВКС РФ, его нашли мертвым. Еще одного пилота по фамилии Красноярцев задержали для Гаагского трибунала.

В публикации Оперативного командования "Север" отмечается, что налицо все доказательства преступлений против украинского народа.

Второй пилот, "майор Криволапов".

Напомним о потерях оккупантов. По данным генштаба ВСУ, российские войска потеряли 10 тыс. человек и почти 2 тыс. единиц техники. Только за минувшие сутки украинской ПВО удалось сбить три вражеских самолета и столько же вертолетов.

Ранее Фокус сообщал о том, что снаряд оккупантов повредил ж/д колии по дороге в Ирпень. После этого людям пришлось пересаживаться на автобусы. Российские оккупационные войска столкнулись с сильнейшим отпором на земле, и поэтому прибегают к тактике бомбардировок украинских городов. Авиаудары наносятся по жилым кварталам, гибнут мирные жители.