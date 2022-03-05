Под Черниговом нашли пилотов сбитого вражеского боевого самолета (фото, видео)

Один из катапультировавшихся с истребителя-бомбардировщика СУ-34 выжил. Его собираются передать в Гаагский трибунал.

В окрестностях Чернигова украинские ПВО сбили очередной вражеский штурмовой самолет, который обстреливал жилые кварталы в микрорайоне Масаны. Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

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Один из летчиков погиб, второй успел катапультироваться и пытался сбежать, несмотря на ранение головы. Выжившего пилота по фамилии Красноярцев вскоре задержали, при нем нашли документы с координатами целей. Он признался на камеру, что успел совершить три вылета со сбросом бомб и знал о том, что придется атаковать мирных жителей.

"Эти двое больше не сбросят ни одной бомбы со штурмовика на мирных людей. Верьте в своих защитников, каждый из них делает свое дело самоотверженно и ради вас", — говорится в публикации.

[ + – ] Пилот ВВС РФ. [ + – ] Найденный пилот ВВС РФ. [ + – ] Найденный пилот ВВС РФ. [ + – ] Найденный пилот ВВС РФ.

Одним из пилотов оказался некто майор Криволапов ВКС РФ, его нашли мертвым. Еще одного пилота по фамилии Красноярцев задержали для Гаагского трибунала.

В публикации Оперативного командования "Север" отмечается, что налицо все доказательства преступлений против украинского народа.

[ + – ] Второй пилот, "майор Криволапов".

Напомним о потерях оккупантов. По данным генштаба ВСУ, российские войска потеряли 10 тыс. человек и почти 2 тыс. единиц техники. Только за минувшие сутки украинской ПВО удалось сбить три вражеских самолета и столько же вертолетов.

Ранее Фокус сообщал о том, что снаряд оккупантов повредил ж/д колии по дороге в Ирпень. После этого людям пришлось пересаживаться на автобусы. Российские оккупационные войска столкнулись с сильнейшим отпором на земле, и поэтому прибегают к тактике бомбардировок украинских городов. Авиаудары наносятся по жилым кварталам, гибнут мирные жители.