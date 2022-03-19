"Зате зірки вночі краще видно": в будинок Михайла Добкіна прилетів снаряд (фото)

Екснардеп, який проживає у Харкові, показав шанувальникам дірки в даху будинку і знайдений на території "трофей".

На своїй сторінці в Instagram Михайло Добкін опублікував фото, на яких видно результати обстрілу російськими військами його будинку та двору.

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Фото: Скриншот

Колишній народний депутат України продовжує жити у Харкові поряд із Білгородським шосе. У своїй сторіс він опублікував фото діри в даху будинку та підписав це зображення: "Зате зірки вночі краще видно".

Фото: Скриншот

Також Добкін опублікував кілька фото зі снарядами, що впали на подвір'ї його будинку. У коментарі політик написав: "Наші із Харлі трофеї". Зважаючи на все, Харлі — це собака Добкіна, якого також видно на фото.

Фото: Скриншот

Один із коментаторів написав: "Ви ж за Росію топили начебто? От і рятують вас". На що Добкін відповів: "Ви мені теж подобаєтеся".

У відповіді на коментар із зазначенням того, що Добкін "топив" за Росію "захисник" політика написав: "Михайло Маркович завжди "топив", як ви кажете за вільну Україну від усіх… без НАТО та подібних до них, а із сусідами треба дружити, чи то Польща, Румунія, Білорусь, та інші, ви ж із сусідами своїми по квартирі спілкуєтеся, дружите?".

Фото: Скриншот

Але багато коментаторів побажали Добкіну триматися і дякували за допомогу. Деякі навіть дякували за те, що не поїхав із Харкова.

Нагадуємо, що згідно з повідомленням ДСНС, війська РФ убили понад 500 мирних жителів Харкова з початку війни. У Харкові з'явилася нова гаряча точка — Немишлянський район.

Фокус уже писав про те, що РФ застосувала проти України новий тип зброї: снаряди на парашутах. Про це заявив радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його словами, 18 березня у Києві зафіксували використання російськими військами нових реактивних снарядів РСЗВ.