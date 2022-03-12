Співак Стінг передав гуманітарну допомогу біженцям із України

Все вирушило на склад у Польщі, де зараз перебуває понад мільйон українців

Британський співак Стінг та його дружина Труді Стайлер передали українцям, які були змушені втекти зі своєї рідної країни після того, як туди вторглися війська РФ, велику партію гуманітарної допомоги. Про це повідомив співзасновник благодійного центру Help Ukraine та бізнесмен Андрій Ставніцер.

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Він написав пост у Facebook, в якому повідомив, що фонд вже отримав "щедру фінансову допомогу" від Стінга та його дружини Труді Стайлер.

А також зазначив, що сім'я Стінга відправляє на склад фонду у Польщі велику партію гуманітарної допомоги із Великобританії: медикаменти, їжу, одяг, теплі ковдри.

"Все необхідне для дітей та їхніх мам, які тікають від конфлікту, які перебувають у заручниках біля війни", — також бізнесмен зазначив, що знають — це не кінець. І Стінг із сім'єю продовжать їм допомагати.

Нагадаємо, Стінг був серед перших, хто виступив на підтримку українців. Він опублікував відео, на якому виконує свою пісню Russians 1985 року, присвячену Холодній війні.

[ + – ] Пісня Russians у виконанні Стінга

Він заявив, що ця композиція як ніколи актуальна через війну в Україні та зазначив, що рідко виконував її останнім часом, бо не думав, що вона знову буде актуальною. "Але у світлі кривавого і сумно помилкового рішення однієї людини вторгнутися до мирного невинного сусіда, ця пісня вкотре є молитвою за нашу спільну людяність, за відважних українців, які борються проти цієї жорстокої тиранії, а також за багатьох росіян, які протестують проти цього неподобства, незважаючи на загрозу арешту та тюремного ув'язнення. Любіть своїх дітей, зупиніть війну", — написав Стінг.