Певец Стинг передал гуманитарную помощь беженцам из Украины

Все отправилось на склад в Польше, где сейчас находится больше миллиона украинцев

Британский певец Стинг и его супруга Труди Стайлер передали украинцам, которые вынуждены бежать из своей родной страны после того, как туда вторглись войска РФ, большую партию гуманитарной помощи. Об этом сообщил сооснователь благотворительного центра Help Ukraine и бизнесмен Андрей Ставницер.

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Он написал пост в Facebook в котором сообщил, что фонд уже получил "щедрую финансовую помощь" от Стинга и его супруги Труди Стайлер.

А также отметил, что семья Стинга отправляет на склад фонда в Польше большую партию гуманитарной помощи из Великобритании: медикаменты, еду, одежду, теплые одеяла.

"Все необходимое для детей и их мам, которые убегают от конфликта, и которые находятся в заложниках у войны", — также бизнесмен отметил, что знают – это не конец. И Стинг с семьей продолжат им помогать.

Напомним, Стинг был в числе первых, кто выступил в поддержку украинцев. Он опубликовал видео, на котором исполняет свою песню Russians 1985 года, посвященную Холодной войне.

[ + – ] Песня Russians в исполнении Стинга

Он заявил, что эта композиция как никогда актуальна из-за войны в Украине и отметил, что редко исполнял ее в последнее время, потому что не думал, что она снова будет актуальна. "Но в свете кровавого и прискорбно ошибочного решения одного человека вторгнуться к мирному безобидному соседу, эта песня в очередной раз является мольбой за нашу общую человечность, за отважных украинцев, борющихся против этой жестокой тирании, а также за многих россиян, которые протестуют против этого безобразия, несмотря на угрозу ареста и тюремного заключения. Любите своих детей, остановите войну", — написал Стинг.