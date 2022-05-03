"Где она была восемь лет?". Как известные и простые россияне отреагировали на визит Анджелины Джоли в Украину

Внезапный визит актрисы мирового масштаба стал настоящей сенсацией не только в украинской Сети, но и среди россиян.

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В конце апреля 2022 года голливудская актриса Анджелина Джоли посетила украинские города и пообщалась со спасшимися от войны украинцами. Звезда не смогла сдержать слез, а затем убегала в бомбоубежище во время воздушной тревоги во Львове.

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Внезапный визит звезды такого масштаба в Украину стал сенсацией не только среди украинского общества, но и на просторах российского Интернета.

Среди известных россиян выделилась российская телеведущая Тина Канделаки, заявившая, что ее "тошнит от Анджелины Джоли". Российская знаменитость "искренне не понимает, почему Джоли и Шон Пенн не приехали в ДНР и ЛНР".

[ + – ] Реакция Тины Канделаки на визит Анджелины Джоли в Украину

Простые россияне в комментариях Instagram не забыли вспомнить "8 лет" и Донбасс.

"Покажите ей дорогу в Донецк", "На Донбассе не заметили?" – пишут российские пользователи Сети.

Некоторые предположили, что актриса приехала усыновить еще одного ребенка.

"Дети выросли, за новыми приехали", — комментируют россияне.

Не пропустили бурную реакцию россиян на визит Джоли во Львов и украинцы. На комментарии с возмущением о том, что это может быть старое видео, украинские юзеры отвечают: "та точно старое, Джоли же на майские каждый год в Украину приезжает".

А на вопрос, почему во время войны работают кафе, украинцы отвечают: "у нас просто даже во время войны условия жизни лучше, чем в России в мирное время".

Некоторые россияне решили, что Анджелина Джоли, таким образом, решила пропиариться или заработать денег. "Ну, конечно. Джоли 100% на заработки в Украину приехала", — отвечают украинцы.

А российский политик Дмитрий Рогозин даже посвятил голливудской актрисе стихи на украинском языке.

"Анджеліно, Анджеліно, друже ти мій сердечний! Обірвала моє серце зв'язком своїм грішним", — пишет чиновник в своем телеграм-канале и приглашает знаменитость на Донбасс.

[ + – ] Реакция Дмитрия Рогозина на визит Анджелины Джоли в Украину

Тем временем российские СМИ осторожно описывают визит голливудской актрисы в Украину. К примеру, Анджелина Джоли находится где-то "в Восточной Европе", а не в украинском Львове.

[ + – ] Российские СМИ осторожно описывают визит Анджелины Джоли в Украину

Напомним, Анджелина Джоли посетила города Львов и Борислав, где пообщалась с украинскими переселенцами.