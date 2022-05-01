Анджеліна Джолі відвідала місто Борислав на Львівщині (фото)

Знаменитість відвідала реабілітаційний центр "Гармонія".

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Голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала в місті Борислав реабілітаційний центр "Гармонія". Про це повідомляє Бориславська міська рада на своїй Facebook-сторінці.

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Там зірка поспілкувалася з вихованцями установи, а також із дітьми-переселенцями, які прибули в центр з тих регіонів, де тривали чи досі тривають активні бойові дії.

"Голлівудська зірка та пані посол ООН у справах біженців Анджеліна Джолі сьогодні, 1 травня, завітала в місто Борислав у КЗ ЛОР НРЦ"ГАРМОНІЯ"", — зазначають представники міста.

Голлівудська знаменитість та її команда прибули до дітей з подарунками та гарним настроєм. Також посол доброї волі ООН поспілкувалася з дітьми з Луганщини.

Фото: Facebook

Мама шістьох дітей прибула до України з метою особисто допомогти українським переселенцям та побачити наслідки війни на власні очі. Візит голлівудської зірки став несподіванкою для українців, тож вони зробили купу мемів з цього приводу.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі відвідує Україну з власної волі, а не як посол ООН.

Також українські музиканти присвятили благодійниці Джолі пісню, у якій сподіваються, що вона стане ангелом Миру для України.