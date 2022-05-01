Анджелина Джоли посетила город Борислав во Львовской области (фото)

Знаменитость посетила реабилитационный центр "Гармония", где пообщалась с воспитанниками учреждения и детьми-переселенцами.

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Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила в городе Бориславе реабилитационный центр "Гармония". Об этом сообщает Бориславский городской совет на своей Facebook-странице.

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Там звезда пообщалась с воспитанниками учреждения, а также с детьми-переселенцами, прибывшими в центр из тех регионов, где шли или до сих пор идут активные боевые действия.

"Голливудская звезда и госпожа посол ООН по делам беженцев Анджелина Джоли сегодня, 1 мая, посетила город Борислав в КЗ ЛОР НРЦ"ГАРМОНИЯ"", — отмечают представители города.

Голливудская знаменитость и ее команда прибыли к детям с подарками и хорошим настроением. Также посол доброй воли ООН пообщалась с детьми из Луганской области.

Фото: Facebook

Мама шестерых детей прибыла в Украину с целью лично помочь украинским переселенцам и увидеть последствия войны своими глазами. Визит голливудской звезды стал неожиданностью для украинцев, поэтому они сделали кучу мемов по этому поводу.

Напомним, Анджелина Джоли посещает Украину по своей воле, а не как посол ООН.

Также украинские музыканты посвятили благотворительнице Джоли песню, в которой надеются, что она станет ангелом Мира для Украины.