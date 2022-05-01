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Jerry Heil и Kalush Orchestra посвятили трек Анджелине Джоли (видео)

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Фото: Getty Images | Анджелина Джоли

Музыканты уверены, что знаменитость станет ангелом Мира для Украины.

Представители Украины на Евровидении-2022 Kalush Orchestra и певица Jerry Heil записали трек об Анджелине Джоли.

Новый хит начинается со слов о Тене – богине войны – персонаже Анджелины Джоли в фильме от Marvel "Вечные". Потом знаменитость просят стать ангелом Мира в Украине и превратить смелых украинцев в сверхлюдей.

Jerry Heil отметила, что внезапный визит голливудской актрисы крайне важен для украинцев, ведь привлекает внимание мировой общественности к трагедии в Украине: "Вчера вдохновилась прибытием Анджелины Джоли.. мне сразу пришли строки о "Вечных" и Тене, богине войны. Анджелина Джоли по собственной воле (не по поручению ООН) прилетела во Львов". Также украинская артистка призвала других мировых звезд приехать в Украину и увидеть последствия войны своими глазами.

Новая песня украинских музыкантов посвящена Анджелине Джоли

Напомним, американская актриса Анджелина Джоли без предупреждения приехала в украинский Львов, где встретилась с переселенцами и ранеными в результате войны людьми. Звезда не смогла сдержать свои слезы от рассказов очевидцев и пряталась во львовском бомбоубежище во время воздушной тревоги.

Также Фокус писал о подготовке Kalush Orchestra к Евровидению-2022 в итальянском Турине. Музыканты изменили свои сценические образы.