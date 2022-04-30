Kalush Orchestra рассказали о подготовке к Евровидению и смене сценических образов

Музыканты уже отправились в итальянский город Турин.

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Представители Украины на Евровидении-2022, группа Kalush Orchestra, дала пресс-конференцию во Львове перед тем, как поехать в итальянский Турин, где в этом году проходит международный песенный конкурс. Начало музыкальных соревнований 10 мая 2022 года.

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В частности, музыканты рассказали о том, что на них сейчас большая ответственность в представлении образа Украины в мире.

[ + – ] Пресс-конференция Kalush Orchestra перед Евровидением-2022

Представители Украины отметили, что в условиях войны было тяжело проводить полноценные репетиции, однако они нашли силы и возможности для того, чтобы достойно подготовить свой номер в Турине.

"Благодаря нашему трудолюбию мы уверены, что даже так мы отработали свой номер лучше, чем те, которые не имели никаких ограничений", — рассказали украинские музыканты.

Также Kalush Orchestra перед началом Евровидения-2022 посетили Европу в рамках промотура, на котором собирали помощь для Украины. По словам участников группы, во всех странах они ощущали невероятную поддержку местных людей. В частности, они посетили Израиль, Испанию, Нидерланды и Польшу.

[ + – ] Песня украинских представителей посвящена матери

Музыканты используют любую возможность, чтобы репетировать свой номер. Даже в коридоре отеля.

В частности, Kalush Orchestra немного изменят сценические образы: "Ну так, чтобы все карты не раскрывать, то скажу, что панамка будет точно, сине-желтая символика тоже, но так сдержанно. Костюмы будут отличаться на 50%".

Напомним, Kalush Orchestra поедут в Турин на Евровидение-2022, несмотря на опасения фанатов, что из-за войны в Украине музыканты могут отказаться от участия в песенном конкурсе.

Также Фокус писал о главных конкурентах украинских представителей в Турине.