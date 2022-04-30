Kalush Orchestra розповіли про підготовку до Євробачення та зміну сценічних образів

Музиканти вже відправилися в італійське місто Турин.

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Представники України на Євробаченні-2022, гурт Kalush Orchestra, дав пресконференцію у Львові перед тим, як поїхати в італійський Турин, де цьогоріч проходить міжнародний пісенний конкурс. Початок музичних змагань 10 травня 2022.

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Зокрема музиканти розповіли про те, що на них наразі велика відповідальність у представленні образу України у світі.

[ + – ] Пресконференція Kalush Orchestra перед Євробаченням-2022

Представники України зазначили, що в умовах війни було важко проводити повноцінні репетиції, проте вони знайшли сили та можливості задля того, аби гідно підготувати свій номер у Турині.

"Завдяки нашій працелюбності ми впевнені, що навіть так ми відпрацювали свій номер краще, ніж ті, які не мали жодних обмежень", — розповіли українські музиканти.

Kalush Orchestra перед початком Євробачення-2022 відвідали Європу у межах промотуру, на якому збирали допомогу для України. За словами учасників гурту, у всіх країнах вони відчували неймовірну підтримку від місцевих людей. Зокрема вони відвідали Ізраїль, Іспанію, Нідерланди та Польщу.

[ + – ] Пісня українських представників присвячена матері

Музиканти використовують кожну можливість, аби репетирувати свій номер. Навіть у коридорі готелю.

Зокрема Kalush Orchestra трохи змінять сценічні образи: "Ну так, щоб всі карти не розкривати, то скажу, що панамка буде точно, синьо-жовта символіка також, але так стримано. Костюми будуть відрізнятися на 50%".

Нагадаємо, Kalush Orchestra поїдуть до Турина на Євробачення-2022, попри побоювання фанатів, що через війну в Україні музиканти можуть відмовитися від участі в пісенному конкурсі.

Також Фокус писав про головних конкурентів українських представників у Турині.