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Kalush Orchestra розповіли про підготовку до Євробачення та зміну сценічних образів

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Kalush Orchestra, євробачення 2022, пресконференція Kalush Orchestra, калуш стефанія
Фото: Getty Images | Kalush Orchestra

Музиканти вже відправилися в італійське місто Турин.

Представники України на Євробаченні-2022, гурт Kalush Orchestra, дав пресконференцію у Львові перед тим, як поїхати в італійський Турин, де цьогоріч проходить міжнародний пісенний конкурс. Початок музичних змагань 10 травня 2022.

Зокрема музиканти розповіли про те, що на них наразі велика відповідальність у представленні образу України у світі.

Пресконференція Kalush Orchestra перед Євробаченням-2022

Представники України зазначили, що в умовах війни було важко проводити повноцінні репетиції, проте вони знайшли сили та можливості задля того, аби гідно підготувати свій номер у Турині.

"Завдяки нашій працелюбності ми впевнені, що навіть так ми відпрацювали свій номер краще, ніж ті, які не мали жодних обмежень", — розповіли українські музиканти.

Kalush Orchestra перед початком Євробачення-2022 відвідали Європу у межах промотуру, на якому збирали допомогу для України. За словами учасників гурту, у всіх країнах вони відчували неймовірну підтримку від місцевих людей. Зокрема вони відвідали Ізраїль, Іспанію, Нідерланди та Польщу.

Пісня українських представників присвячена матері

Музиканти використовують кожну можливість, аби репетирувати свій номер. Навіть у коридорі готелю.

Зокрема Kalush Orchestra трохи змінять сценічні образи: "Ну так, щоб всі карти не розкривати, то скажу, що панамка буде точно, синьо-жовта символіка також, але так стримано. Костюми будуть відрізнятися на 50%".

Нагадаємо, Kalush Orchestra поїдуть до Турина на Євробачення-2022, попри побоювання фанатів, що через війну в Україні музиканти можуть відмовитися від участі в пісенному конкурсі.

Також Фокус писав про головних конкурентів українських представників у Турині.