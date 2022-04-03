Kalush Orchestra поїдуть на Євробачення-2022 та проведуть промотур Європою

Напередодні пісенного конкурсу музиканти дадуть благодійні промоконцерти.

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Український гурт Kalush Orchestra, переможець Нацвідбору на Євробачення-2022, виступить наживо в Турині під час пісенного конкурсу. Про це повідомляє Суспільне.

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Представники України на популярному музичному конкурсі в Італії виступлять вживу, а не в запису, як передбачалося раніше через воєнні дії в Україні. Про це Олег Псюк повідомив під час виступу гурту у Львові.

Перед "Євробаченням" гурт влаштує кілька промоконцертів Європою задля зборів коштів на потреби України.

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"Kalush Orchestra буде їхати в Турин, щоб виступити на Євробаченні вживу. Сьогодні ми зустрілися з гуртом перший раз у Львові, щоб порепетирувати всім разом, а не онлайн. І скоро ми їдемо на честь підтримки України, в рамках Євробачення, в тур по збору коштів", — зазначив фронтмен Kalush Orchestra.

Деталі проведення промотуру та дати концертів, у яких Kalush Orchestra будуть брати участь, оголосять пізніше.

"Кожен допомагає Україні — на своєму фронті і в тому, що вміє найкраще … наша користь та інструмент допомоги — це розповідати про війну в Україні, спілкуватись з європейською аудиторією через нашу творчість … Так, вже офіційно можемо заявити! Гурт Kalush Orchestra їде на Євробачення-2022 до Турина, щоб виступити вживу", — зазначили музиканти на своїй Instagram-сторінці.

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Зазначимо, що фінал конкурсу відбудеться 14 травня 2022 року в місті Турин в Італії, оскільки минулого року "Євробачення" виграв італійський рок-гурт Måneskin. До Турина українські музиканти поїдуть з піснею "Stefania", яку Олег Псюк присвятив своїй мамі. Букмекери прогнозують перемогу України на цьогорічному конкурсі.

Нагадаємо, Kalush Orchestra вибороли можливість представляти Україну під час конкурсу в Турині з гучним медійним скандалом. Оскільки перше місце в нацвідборі отримала українська виконавиця Аліна Паш, проте згодом виявилося, що вона свого часу незаконно відвідала окупований Росією Крим, про що сама співачка та її команда заперечувала. Тим не менш, Паш зняла свою кандидатуру, а замість неї до Італії поїдуть хлопці з гурту Kalush Orchestra.

Також Фокус писав про те, що один з учасників гурту-переможця Нацвідбору пішов добровольцем на фронт захищати Україну.