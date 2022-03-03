Учасник Kalush Orchestra пішов добровольцем на фронт

Йдеться про учасника групи на прізвисько "Килиммен"

Учасник популярного українського гурту Kalush Orchestra, який цього року мав відправитися на Євробачення в Турин, Італія, пішов у добровольці. Інформація про це з'явилася в Instagram гурту.

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Відомо, що з початку війни в Україні учасники популярної групи Kalush Orchestra організували волонтерську групу з 18 осіб, які, як написав соліст гурту Олег Псюк, допомагають із транспортом, ліками, притулком та багатьом іншим тим, хто цього потребує.

А сьогодні учасники гурту опублікували відео, у якому повідомляється, що "Килиммен", таємничий діджей та МС Kalush Orchestra, вирушив добровольцем на передову. На відео він все також у масці, що імітує забарвлення килима, яке й сприяло появі його прізвиська.

"Йо, вчора писав про нашу волонтерську організацію і чим ми займаємося. А Килиммен у цей час уже на передовий і це не прикол. Швидше за все, коли ворог побачить такого типа, подумає, що він уже в пеклі! Слава Україні!", — написали учасники гурту під відео.

Нагадаємо, раніше на Євробачення до Турина мала їхати виконавиця Аліна Паш, проте з'ясувалося, що вона незаконним способом відвідувала окупований Крим, а також їздила до Москви. Після довгих розглядів Паш відмовилася від участі в Євробаченні, і Kalush Orchestra, які посіли друге місце на Нацвідборі, розпочали підготовку до конкурсу.