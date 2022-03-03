Участник Kalush Orchestra пошел добровольцем на фронт

Речь идет о участнике группы по кличке "Килиммен"

Участник популярной украинской группы Kalush Orchestra, которая в этом году должна была отправиться на Евровидение в Турин, Италия, ушел в добровольцы. Информация об этом появилась в Instagram группы.

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Известно, что с начала войны в Украине, участники популярной группы Kalush Orchestra организовали волонтерскую группу из 18 человек, которые, как написал солист группы Олег Псюк, помогают с транспортом, лекарствами, приютом и многим другим тем, кто в этом нуждается.

А сегодня участники группы опубликовали видео в котором сообщается, что "Килиммен", таинственный диджей и МС Kalush Orchestra, отправился добровольцем на передовую. На видео он все также в маске, имитирующей расцветку ковра, которая и способствовала появлению его прозвища.

"Йо, вчера писал о нашей волонтерской организации и чем мы занимаемся. А Килиммен в это время уже на передовой и это не прикол. Скорее всего, когда враг увидит такого типа, подумает, что он уже в аду! Слава Украине!", — написали участники группы под видео.

Напомним, ранее на Евровидение в Турин должна была ехать исполнительница Алина Паш, однако выяснилось, что она незаконным способом посещала оккупированный Крым, а также ездила в Москву. После долгих разбирательств Паш отказалась от участия в Евровидении, и Kalush Orchestra, которые заняли второе место на Нацотборе, начали подготовку к конкурсу.