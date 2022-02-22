Теперь официально: Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении-2022

Группа сообщила, что решила все важные вопросы с общественным вещателем и готова представлять Украину на песенном конкурсе.

Группа Kalush Orchestra официально подтвердила свое участие на Евровидении-2022, которое будет проводиться в итальянском Турине. Kalush Orchestra будет представлять Украину на международном песенном конкурсе песней "Стефанія". Музыканты урегулировали все важные вопросы с общественным вещателем и готовы "вместе привести Украину к успеху". Об этом музыкальная группа сообщила на своей странице в Instagram.

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"Наконец-то это случилось, мы вместе с "Суспільним" решили все важные вопросы и готовы вместе привести Украину к успеху", — написали Kalush.

Кроме того, музыканты поблагодарили фанатов за поддержку в зрительском голосовании. На национальном отборе группа заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей. В общей сложности группа получила 14 баллов, из них максимальные 8 баллов от зрителей и 6 баллов от судей.

"Постоянно видим и чувствуем вашу поддержку. Зрительское голосование это доказало — 1 место среди народа! Имеем большую честь представлять наше государство! Обещаем, не подведем", — заявила группа.

Напомним, ранее в интервью для Сергея Притулы в эфире "Радио Новое время" солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк подтвердил свои претензии к "Суспільному" по поводу непрозрачности конкурса национального отбора. Однако он подтвердил, что группа поедет на Евровидение-2022 после согласования всех юридических вопросов.

Ранее стало известно, что победительница национального отбора Алина Паш не поедет на Евровидение-2022. Это связано со скандалом связанным с ее поездкой в Крым. Кроме того, Паш предъявила поддельный документ о законной поездке в Крым.

До этого певица рассказала, зачем ездила в Россию, а также оккупированный Крым и фотографировалась на Красной площади в Москве. На фотографии девушка в кофте "Kyiv is not Kiev". По ее словам, это был пранк, а в Крым Алина Паш ездила на свадьбу к подруге в законный способ.

Национальный отбор на Евровидение-2022 произошел 12 февраля, Алина Паш стала победительницей конкурса с песней "Тіні забутих предків". До этого певица обвинила группу Kalush Orchestra в плагиате ее песни. Артистка отметила, что музыканты украли партию контрабаса из ее трека "Bosorkanya" и использовали в своей колядке.