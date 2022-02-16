"Устала от хейта": Алина Паш отказалась представлять Украину на Евровидении (фото, видео)

Певица утверждает, что поддельную справку о поездке в Крым сделал член команды, хотя сама исполнительница об этом не знала. Также Паш призналась, что устала от давления людей и волны хейта в свою сторону.

Певица Алина Паш отказалась от участия в Евровидении-2022 из-за скандала вокруг ее поездки в Крым в 2015 году. По словам певицы, за последнее время в ее сторону поступали угрозы, а ее социальные сети были взломаны. Паш заявила, что в ближайшее время свяжется с "Суспільним" и подпишет необходимые документы для снятия своей кандидатуры. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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"Я не хочу быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру, как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению, мне правда очень жаль", — написала певица.

Победительница национального отбора заявила, что соблюдала законы Украины и пересекала границу с Крымом легальным способом. Алина Паш добавила, что люди не разобравшись в ситуации, начали атаковать ее. Исполнительница устала от волны хейта и угроз, поэтому в ближайшее время свяжется с общественным вещателем и снимет свою кандидатуру для участия в песенном конкурсе.

Перед этим Алина Паш заявляла на своей странице в Instagram, что не знает, откуда член ее команды взял справку о ее пересечении Крыма. Согласно этому документу, она въезжала в Крым через материковую часть Украины.

"Что я видела? Справка. На вид — официальная. В ней были настоящие даты въезда во временно оккупированный Крым, правильно указанный КПВВ "Чаплинка", через который я пересекала административную границу. Оснований считать, что справка ненастоящая, никто из команды не имел", — написала Паш.

Она попросила прощения у украинцев, "Суспільного" и перед всеми, кто наблюдает за негативом вокруг певицы. Также Алина Паш добавила, что разрывает отношения со своим директором. Ответ на ее собственный запрос в ГПСУ Паш получила сегодня в 11:00 и сейчас справка находится у общественного вещателя. Паш в своем Instagram прикрепила документ, согласно которому пограничная служба не может предоставить доказательства законного пересечения певицей Крыма в 2015 году, так как с момента поездки прошло более 5 лет.

Напомним, "Суспільне" заявляло, что не подпишет соглашение с исполнительницей на участие в Евровидении до выяснения всех обстоятельств ее посещения оккупированного Крыма в 2015 году. Общественный вещатель добавил, что переданная справка о законном пересечении Крыма может быть подделанной.

После этого, пограничники опровергли выдачу справку о поездке Алины Паш в Крым. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы заявил что подобный документ "не создавался и под таким номером никому не предоставлялся". Ведомству не известно, что за документ опубликовало "Суспільне".

Позже менеджер Паш объяснила, откуда взялась поддельная справка. По словам представительницы команды Алины Паш, певица была в Крыму законно. А документ о законном пересечении Крыма Паш лично не получала, так как этим занимался другой член ее команды.

До этого певица рассказывала, зачем ездила в Россию, а также в оккупированный Крым и фотографировалась на Красной площади в Москве. На фото певица одета в кофту с надписью "Kyiv, а не Kiev". По ее словам, это был пранк, который не поняли. А в Крым Алина Паш ездила к украинке на свадьбу законным способом.

В субботу, 12 февраля она победила на национальном отборе Евровидения-2022 с песней "Тіні забутих предків". В мае она должна была отправиться в Италию, чтобы представить Украину на песенном конкурсе.